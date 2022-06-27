Беременная Катя Гордон угодила в больницу

Катя Гордон. Фото: соцсети.

В апреле Катя Гордон объявила, что станет мамой в третий раз. Беременность телеведущей до недавнего времени протекала вполне спокойно. Однако сегодня Катя сообщила в соцсетях о том, что она попала в больницу, чем не на шутку встревожила подписчиков.

- Таки меня срубила зараза, и я в больничке. Время военных конфликтов и вирусов… так себе время. Больницы я люблю с детства. В них останавливается время, наступает тишина, и ты ненадолго снимаешь с себя ответственность. Со мной ничего страшного, просто в моем положении лучше не выпендриваться и поставить заплатки вовремя. Я не знаю, как сейчас справляются одинокие люди… Меня спасает семья. Может, надо вернуть традицию и собирать одиноких на танцы и знакомства? Одиночество сейчас, мне кажется вдвойне тяжко. Как вы там? - написала знаменитая юристка.

Чем именно она болеет, Гордон не рассказала. Подписчики предположили, что Катя заразилась коронавирусом. В комментариях фолловеры желают ей скорейшего выздоровления.

Телеведущая и владелица адвокатского бюро «Гордон и сыновья» вышла замуж в третий раз в январе этого года. Избранником блондинки стал бизнесмен Виктор Хархалис. Его компания занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Услугами бизнесмена пользуются, например, коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума. Бракосочетание прошло 19 января в одном из столичных ЗАГСов. В соцсетях Екатерина рассказала:

- Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю… а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви… если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет, - подчеркнула Гордон.

Новым избранником блондинки стал бизнесмен Виктор Хархалис. Фото: соцсети.

Катя уже показывала Виктора Хархалиса в соцсетях в октябре 2021 года. Тогда юристка уже называла его своим мужем и говорила, что они вместе шесть лет.

С 2000 по 2006 год Екатерина была замужем за известным телеведущим Александром Гордоном. В июле 2011 года она вышла замуж во второй раз за звездного адвоката Сергея Жорина: пара пошла в загс спустя всего месяц после начала их романа. Брак продлился недолго. Через несколько месяцев супруги подали на развод, несмотря на то, что Катя была беременна. В сентябре 2012 года Гордон родила от Сергея Жорина сына Даниила. После появления малыша на свет экс-супруги попытались склеить свой разбитый брак и в апреле 2014 года вновь сыграли свадьбу. Однако семейная жизнь снова не заладилась, и спустя всего месяц после повторного бракосочетания Сергей Жорин опять подал на развод. Пара окончательно рассталась, причем отнюдь не друзьями.

Затем Екатерина встречалась с бизнесменом, имя которого она держала в секрете. В 2017 году она родила от него сына Серафима. Однако пара рассталась еще до рождения малыша. Причиной этому Катя называла нерешительность ее избранника. Сложности начались, когда Гордон объявила своему возлюбленному Егору, что ждет от него ребенка.

- Когда мы познакомились, мы сознательно планировали нашу жизнь и сознательно делали ребенка. Но когда он узнал, что я беременна, начались метания, пошли разговоры: а может быть, не стоит? И я тогда взяла и рубанула с плеча и сказала: пошел вон! - рассказывала Екатерина в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».