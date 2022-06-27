В ЮАР расследуют загадочную массовую гибель молодых людей

Предположительно, молодые люди погибли от отравления, но точнее будет понятно после проведения токсикологической экспертизы Фото: REUTERS

Власти Южно-Африканской Республики пытаются установить причину гибели 22 молодых людей в ночном клубе полумиллионного Ист-Лондона. По сообщению местных источников, тела были обнаружены без признаков насильственной смерти.

Всем умершим было примерно по 18-20 лет, однако некоторые и них значительно моложе – около 15 лет.

На данный момент тела доставлены в морг, а власти пытаются установить личности погибших и причину их смерти.

Вначале у полицейских было подозрение, что молодежь погибла во время давки, но эксперты отмели это предположение, поскольку на телах умерших нет характерных повреждений. Предположительно, молодые люди погибли от отравления, но точнее будет понятно после проведения токсикологической экспертизы, которая займет некоторое время.

В эту ночь клубы Ист-Лондона были переполнены – старшеклассники отмечали окончание учебного года. Вполне возможно, что погибшие просто не рассчитали свои силы в борьбе с алкоголем.

– Нельзя просто так торговать спиртным среди людей и думать, что молодежь не будет заниматься экспериментами, – заявил глава правительства Восточно-Капской провинции ЮАР Оскар Мабуйяне.

Президент страны Сирил Рамафоса обратился к семьям погибших со словами соболезнования и высказал сожаление по поводу того, что молодые люди, которые, возможно, не достигли 18-летия, оказались в ночном клубе.