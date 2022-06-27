ПДД: переписать или внести правку?

Правила дорожного движения действительно стали слишком сложными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПДД менялись так много и часто, что два года назад в документ запретили вносить отдельные правки. Но жизнь идет, появляется много нового, и правила рано или поздно придется дорабатывать.

Свое мнение по этому поводу высказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

- Правила дорожного движения действительно стали слишком сложными, и, если, к примеру, взять рядового американского водителя и попытаться эти правила ему перевести, он просто ошалеет от некоторых формулировок и замороченности многих пунктов, которые нужно сопоставлять и увязывать с другими пунктами. Я до сих пор не помню, что у нас с тихоходами, можно их обгонять или нет, раньше это как-то проще было сформулировано. Посмотрите на определение парковки! Оно состоит из 80 с лишним слов. Парковка — это размеченное место для хранения автомобиля - и всё. Есть очень много усложненных, утяжеленных формулировок. Классический пример - с круговым движением. Когда я приезжаю в любую развитую страну, даже с правосторонним движением, и еду за рулем, у меня почему-то не возникает никаких проблем. Я не знаю местных нюансов, но при этом, исходя их обстановки, из знаков приоритета, разметки, и даже светофоров, если они есть на круговом движении (такое тоже бывает), еду спокойно и понимаю, кто кому уступает дорогу, и куда я должен ехать.

Но пересматривать ПДД нужно комплексно. Убрать лишние нагромождения, по возможности упростить, и наконец разобраться со средствами индивидуальной мобильности: определить, что такое электросамокаты. Чтобы это было не в каких-то там разъяснениях, дополнениях, подзаконных актах, а чтобы было четко прописано в основной части: что это такое, какие права и обязанности при их использовании возникают. Четко разделить по мощности, приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности мощнее 200 Ватт и так далее. И, конечно, после комплексного пересмотра ПДД и их актуализации, следует на какое-то время наложить мораторий на внесение изменений в правила.