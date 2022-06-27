Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Гарантия качества — 2022»

«Гарантия качества» - профессиональный конкурс для производителей продуктов питания, СТМ розничных сетей и HoReCa, который проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН (объединяет сеть отраслевых институтов, занимая лидирующие позиции в технологиях пищевой промышленности).

На конкурс «Гарантия качества» можно заявить любой продукт питания, который оборачивается на российском рынке. Конкурсные образцы пройдут многоэтапную оценку, которую проводят 10 комиссий в составе специалистов по техническому регулированию, лабораторий и сертифицированных дегустаторов. Они проверят маркировку на этикетке на предмет соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза и другим нормативным документам. Дегустационная комиссия обеспечит органолептическую оценку, и, в зависимости от результатов, может назначить проведение лабораторного исследования, например на физико-химический состав.

«При оценке образцов, номинированных на конкурс, комиссии руководствуются госстандартами, методами санитарно-микробиологического контроля, определения показателей качества и безопасности пищевой продукции. Такой строгий, на первый взгляд, подход, обусловлен тем, что миссия конкурса — не провести стандартное состязание, где кто-то финиширует, и результаты экспертизы остаются «за занавесом» для самих участников, — сообщила доктор наук, директор ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, участник экспертных групп Комитета Госдумы, Торгово-промышленной палаты РФ, Минсельхоза РФ, Евразийской экономической комиссии Оксана Кузнецова. - В рамках «Гарантии качества» производители получат протоколы заключений и рекомендации, как можно улучшить продукт и стандартизировать информацию на этикетке. Это «островок для бизнеса», если он хочет прислушаться и что-то сделать для развития предприятия. Есть практика, когда участники «Гарантии качества» с успехом внедрили наши рекомендации на производстве, и это поспособствовало выходу на новые каналы сбыта продукции».

Добавим, что лучшие образцы продуктов по итогам трехэтапной оценки будут отмечены медалями «Гарантии качества». По согласованию с организатором конкурса, их можно наносить на упаковку, использовать на площадках электронной коммерции и в акциях в розничных сетях. Если товар промотирован знаком «Гарантии качества», в этом есть и плюс и для самих байеров торговых сетей — победитель конкурса прошел верификацию у разработчика госстандартов на продукты питания. А это означает для закупщика, что товар уже проверен, и основные документы тоже в порядке.