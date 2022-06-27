На Марсе найдены древние захоронения

Курган. Похож на скифский. Только из песка Фото: NASA

Похоже, что на Марсе жили разумные существа. Может быть не так давно. Потому что сохранились их могилы. По крайней мере, именно на них похожи объекты, которые недавно сфотографировал ровер «Настойчивость» (NASA's Mars Perseverance rover). Один из них вылитый «скифский курган» - только из песка. Дугой – имеет вид конуса, насыпанного из камней. Оба сооружения явно «рукотворные» - невозможно представить себе случайные природные процессы, в результате которых они могли бы образоваться. Значит, кто-то насыпал. У нас в таких хоронят. Ну, и марсиане могли. А кем уж они были – местными или «залетными» - не известно.

Представители традиционной науки считают: если Марс и был обитаемым, то в очень далеком прошлом. По последним данным, обнаруженные отложения глины свидетельствуют о том, что на соседней планете было полно воды в период от 3,8 до 2,5 миллиардов лет. За это время на Марсе несколько раз, конечно, могла появиться жизнь. Вплоть до разумной. Но вряд ли после нее сохранились бы курганы или нечто столь же убедительное. Поэтому энтузиасты верят, что марсиане исчезли не более миллиона лет назад. Артефакты же сохранила сухая разреженная атмосфера.

Каменная пирамида. Появится сама по себе не могла Фото: NASA

Или все-таки Марс иногда посещают какие-нибудь инопланетяне. Мрут, однако.

Панорама с курганами была сделана на 395 марсианский день пребывания ровера на соседней планете – снимала левая камера пары Mastcam-Z.