После возвращения из СССР Саманту Смит преследовал маньяк. А еще она чуть не стала звездой сериалов

Мама предложила Саманте написать письмо Юрию Андропову Фото: EAST NEWS

Две девочки стали в СССР символами первой половины 80-х: Алиса Селезнева и Саманта Смит. Обе были красивы какой-то нездешней красотой, и обе прибыли в Москву из иных миров: Алиса (Наташа Гусева) была гостьей из будущего, Саманта - из параллельной американской вселенной.

В июле 1983 года 11-летняя Саманта на две недели приехала в Советский Союз. А через два года погибла в авиакатастрофе. Кем она стала бы, если бы дожила до сегодняшнего юбилея? Вполне возможно, что актрисой: незадолго до смерти она начала сниматься в сериале, и критики очень хвалили ее работу. Но мать Саманты потом говорила, что она могла выбрать любую карьеру, в мечтах представляя себя то ветеринаром, то балериной. В 80-е некоторые фантазировали, что взрослая Саманта могла бы быть избрана президентом Соединенных Штатов, - но в одном телевыступлении она успела сообщить, что эта работа ей была бы не по нраву.

«ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЕМ ТАК, КАК ХОЧЕТ ГОСПОДЬ»

Ее историю должны помнить все, кто старше 45. «Все началось, собственно говоря, когда я спросила у мамы, будет ли война. В тот день я смотрела научно-популярную программу, в которои ученые говорили о том, что ядерная война погубит Землю и что никто не сможет выиграть такую войну. Я вспомнила, как проснулась однажды утром и подумала: а что, если это последнии день жизни на Земле?»

В общем, долго ли, коротко, а мама предложила Саманте написать письмо Юрию Андропову, которого только что назначили новым генсеком. (Это назначение, надо сказать, напрягло американских политологов: Андропова считали одним из ответственных и за подавление восстания в Будапеште, и за ввод танков в Прагу, и за преследование диссидентов. Сам факт, что он был главой зловещего KGB, отношения между двумя сверхдержавами, мягко говоря, не улучшал). Но обычная девочка из штата Мэн отправила ему письмо в обычном конверте, правда, с дорогой маркой (все-таки ему надо было пересечь полмира).

В июле 1983 года 11-летняя Саманта на две недели приехала в Советский Союз Фото: EAST NEWS

«Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы выступаете за вои ну или нет? Если вы против, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь помочь ее предотвратить. На этот вопрос вы отвечать не обязаны, но, если можете, я хотела бы знать ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Господь сотворил мир, чтобы мы могли поделить и беречь его. А не для того, чтобы воевать за него, не для того, чтобы одна группа людей забрала все себе. Пожалуйста, сделаем так, как Он хочет, и пусть все будут счастливы».

«Я выводила каждую букву, хотя вообще-то пишу не очень красиво, но так хотелось, чтобы получилось разборчиво и ему легко было читать».

Андропов не ответил, зато фрагмент письма напечатали в «Правде», рядом с другими письмами от простых американцев, боящихся Третьей мировой. Настойчивая Саманта написала еще одно письмо, послу СССР в США Анатолию Добрынину, спросила, собирается ли Андропов реагировать на поставленные ею вопросы, и добавила, что это вопросы очень серьезные, а то, что их задает десятилетняя девочка, совершенно неважно. (В «Правде» снисходительно сообщили, что Саманту в силу возраста можно извинить за фразу «почему вы хотите завоевать весь мир»).

На этот раз Андропов - или, скорее, его секретари - ответили, и девочку официально пригласили в СССР, причем все расходы брала на себя советская сторона. Так началась ее сенсационная поездка, которая потом стала основой для книги «Путешествие в Советский Союз». Это довольно тонкий фотоальбом. Вот Саманта в гостинице, а вот под фонтаном «Грибок» в Петергофе, вот со львом на фоне Воронцовского дворца, а вот в Кировском театре, а вот в Артеке (там ей особенно понравилось). В тексте она рассказывает, как ее учили есть котлету по-киевски, «чтобы масло не брызнуло в глаза», как балерина Алла Сизова подарила ей пуанты, как она встречалась с Валентиной Терешковой… Андропов отказал ей в личной встрече, потому что был занят (и занят в основном гемодиализом - в 1983 году у него уже отказывали почки, жить оставалось недолго, но об этом, конечно, ни Саманте, ни другим представителям широких народных масс не сообщали). Впрочем, генеральный секретарь прислал школьнице подарки - самовар, чайник, палехскую шкатулку.

Завершался рассказ Саманты словами: «Советские люди показались мне больше похожими на добрых соседей . Вероятно, это самое важное из того, что мне удалось понять и осмыслить».

Естественно, ее поездка не особо повлияла на ход холодной войны. В конце 1983-го канал ABC показал апокалиптический фильм «На следующий день», порвавший все рейтинги - в нем рассказывалось об обычных жителях Канзаса наутро после ядерного удара. В следующем, 1984-м году стрелки символических «часов Судного дня», показывающих, насколько человечество близко к войне, перевели на минуту вперед. До полуночи (то есть до катастрофы) теперь оставалось четыре минуты: с конца 40-х СССР и США не были так близки к Третьей мировой.

И все-таки визит Саманты хоть как-то освежал эту душную и предельно напряженную атмосферу, дарил минимальную, но надежду, причем не только нам, но и американцам. И вскоре, когда к власти пришел Горбачев, эта надежда оправдалась: в 1991-м стрелки «часов Судного дня» отодвинулись от полуночи на рекордные 17 минут. Но Саманта об этом уже не узнала.

Ее историю должны помнить все, кто старше 45 Фото: EAST NEWS

«ПОДРУЖКА АНДРОПОВА ПО ПЕРЕПИСКЕ»

Жители США, которых в СССР считали звездами или героями, далеко не всегда были таковыми у себя на родине (популярность певца Дина Рида, например, так и не вышла за пределы стран Варшавского договора). Однако Саманта действительно прославилась во всем мире. Девочку из городка Манчестер, штат Мэн, журналисты преследовали с той самой секунды, как в «Правде» опубликовали цитату из ее письма. Когда ей ответил Андропов, репортеры не давали ей прохода. А когда она возвращалась из СССР, самолет совершил несколько посадок в Канаде - и везде были камеры и журналисты. В Манчестере ее чествовали как суперзвезду: розы, красная ковровая дорожка, лимузин…

Главные американские газеты называли ее то «подружкой Андропова по переписке», то «самым молодым послом мира». Через несколько месяцев она на десять дней отправилась в Японию (где о ее визите в СССР тоже были прекрасно осведомлены) - встретилась с премьер-министром, произнесла речь на симпозиуме. В 1984-м она стала еще и телезвездой: на канале Disney вышла передача «Саманта Смит едет в Вашингтон». На носу были очередные президентские выборы, и во время праймериз девочка брала интервью у кандидатов от демократической партии.

За ней даже начал охотиться маньяк. Ну, точнее, по-английски это называется stalker, «назойливый преследователь», но, наверное, к психически неуравновешенному швейцару Роберту Джону Бардо и слово «маньяк» вполне подходит. Он настойчиво добивался встречи со знаменитой девочкой - полиция, к счастью, остановила его на подступах к дому. Тогда он переключился на актрису Ребекку Шеффер и преследовал ее три года. А когда она окончательно дала понять, что не заинтересована в общении, ее застрелил.

На одном из ток-шоу Саманту увидел Роберт Вагнер, довольно известный актер, и пригласил ее в телесериал «Лайм-стрит». Сам он играл там вдовца, воспитывающего двоих дочерей - роль старшей и предназначалась Саманте. Она согласилась, но успела сняться всего в четырех эпизодах сериала. Он даже еще не начал выходить в эфир, когда 25 августа 1985 года небольшой самолет, на котором Саманта возвращалась из Бостона со съемок, при посадке задел деревья в километре от взлетно-посадочной полосы. Шестеро пассажиров и двое членов экипажа погибли. (По мрачной иронии судьбы, пилотная серия «Лайм-стрит» - ее легко найти и посмотреть на YouTube - как раз начиналась со сцены авиакатастрофы).

29 июня «маленькому послу мира» - девочке, которая в 11 лет приехала из США в СССР - исполнилось бы 50 лет Фото: EAST NEWS

Естественно, у некоторых возникли подозрения, что катастрофу подстроили, а Саманту «убрали» - но тщательное расследование показало, что все было трагической случайностью. Да и кому, по здравому размышлению, понадобилось бы убивать девочку? Ее смерть стала шоком для советских людей, но не меньшим шоком она стала для многих американцев - особенно для жителей ее родного Мэна. Первый понедельник июня там сейчас официально - день Саманты Смит. А в столице штата Огасте установлен памятник девочке, с голубем в руках и медвежонком у ног. Причем медвежонок символизирует одновременно Мэн и Россию: в целом, у нас очень похожий климат и похожая фауна.