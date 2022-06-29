После возвращения из СССР Саманту Смит преследовал маньяк. А еще она чуть не стала звездой сериалов

Мама предложила Саманте написать письмо Юрию Андропову
Фото: EAST NEWS
Две девочки стали в СССР символами первой половины 80-х: Алиса Селезнева и Саманта Смит. Обе были красивы какой-то нездешней красотой, и обе прибыли в Москву из иных миров: Алиса (Наташа Гусева) была гостьей из будущего, Саманта - из параллельной американской вселенной.
В июле 1983 года 11-летняя Саманта на две недели приехала в Советский Союз. А через два года погибла в авиакатастрофе. Кем она стала бы, если бы дожила до сегодняшнего юбилея? Вполне возможно, что актрисой: незадолго до смерти она начала сниматься в сериале, и критики очень хвалили ее работу. Но мать Саманты потом говорила, что она могла выбрать любую карьеру, в мечтах представляя себя то ветеринаром, то балериной. В 80-е некоторые фантазировали, что взрослая Саманта могла бы быть избрана президентом Соединенных Штатов, - но в одном телевыступлении она успела сообщить, что эта работа ей была бы не по нраву.
Ее историю должны помнить все, кто старше 45. «Все началось, собственно говоря, когда я спросила у мамы, будет ли война. В тот день я смотрела научно-популярную программу, в которои ученые говорили о том, что ядерная война погубит Землю и что никто не сможет выиграть такую войну. Я вспомнила, как проснулась однажды утром и подумала: а что, если это последнии день жизни на Земле?»
В общем, долго ли, коротко, а мама предложила Саманте написать письмо Юрию Андропову, которого только что назначили новым генсеком. (Это назначение, надо сказать, напрягло американских политологов: Андропова считали одним из ответственных и за подавление восстания в Будапеште, и за ввод танков в Прагу, и за преследование диссидентов. Сам факт, что он был главой зловещего KGB, отношения между двумя сверхдержавами, мягко говоря, не улучшал). Но обычная девочка из штата Мэн отправила ему письмо в обычном конверте, правда, с дорогой маркой (все-таки ему надо было пересечь полмира).
В июле 1983 года 11-летняя Саманта на две недели приехала в Советский Союз
Фото: EAST NEWS
«Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы выступаете за вои ну или нет? Если вы против, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь помочь ее предотвратить. На этот вопрос вы отвечать не обязаны, но, если можете, я хотела бы знать ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Господь сотворил мир, чтобы мы могли поделить и беречь его. А не для того, чтобы воевать за него, не для того, чтобы одна группа людей забрала все себе. Пожалуйста, сделаем так, как Он хочет, и пусть все будут счастливы».
«Я выводила каждую букву, хотя вообще-то пишу не очень красиво, но так хотелось, чтобы получилось разборчиво и ему легко было читать».
Андропов не ответил, зато фрагмент письма напечатали в «Правде», рядом с другими письмами от простых американцев, боящихся Третьей мировой. Настойчивая Саманта написала еще одно письмо, послу СССР в США Анатолию Добрынину, спросила, собирается ли Андропов реагировать на поставленные ею вопросы, и добавила, что это вопросы очень серьезные, а то, что их задает десятилетняя девочка, совершенно неважно. (В «Правде» снисходительно сообщили, что Саманту в силу возраста можно извинить за фразу «почему вы хотите завоевать весь мир»).
На этот раз Андропов - или, скорее, его секретари - ответили, и девочку официально пригласили в СССР, причем все расходы брала на себя советская сторона. Так началась ее сенсационная поездка, которая потом стала основой для книги «Путешествие в Советский Союз». Это довольно тонкий фотоальбом. Вот Саманта в гостинице, а вот под фонтаном «Грибок» в Петергофе, вот со львом на фоне Воронцовского дворца, а вот в Кировском театре, а вот в Артеке (там ей особенно понравилось). В тексте она рассказывает, как ее учили есть котлету по-киевски, «чтобы масло не брызнуло в глаза», как балерина Алла Сизова подарила ей пуанты, как она встречалась с Валентиной Терешковой… Андропов отказал ей в личной встрече, потому что был занят (и занят в основном гемодиализом - в 1983 году у него уже отказывали почки, жить оставалось недолго, но об этом, конечно, ни Саманте, ни другим представителям широких народных масс не сообщали). Впрочем, генеральный секретарь прислал школьнице подарки - самовар, чайник, палехскую шкатулку.
Завершался рассказ Саманты словами: «Советские люди показались мне больше похожими на добрых соседей . Вероятно, это самое важное из того, что мне удалось понять и осмыслить».
Естественно, ее поездка не особо повлияла на ход холодной войны. В конце 1983-го канал ABC показал апокалиптический фильм «На следующий день», порвавший все рейтинги - в нем рассказывалось об обычных жителях Канзаса наутро после ядерного удара. В следующем, 1984-м году стрелки символических «часов Судного дня», показывающих, насколько человечество близко к войне, перевели на минуту вперед. До полуночи (то есть до катастрофы) теперь оставалось четыре минуты: с конца 40-х СССР и США не были так близки к Третьей мировой.
И все-таки визит Саманты хоть как-то освежал эту душную и предельно напряженную атмосферу, дарил минимальную, но надежду, причем не только нам, но и американцам. И вскоре, когда к власти пришел Горбачев, эта надежда оправдалась: в 1991-м стрелки «часов Судного дня» отодвинулись от полуночи на рекордные 17 минут. Но Саманта об этом уже не узнала.
Ее историю должны помнить все, кто старше 45
Фото: EAST NEWS
Жители США, которых в СССР считали звездами или героями, далеко не всегда были таковыми у себя на родине (популярность певца Дина Рида, например, так и не вышла за пределы стран Варшавского договора). Однако Саманта действительно прославилась во всем мире. Девочку из городка Манчестер, штат Мэн, журналисты преследовали с той самой секунды, как в «Правде» опубликовали цитату из ее письма. Когда ей ответил Андропов, репортеры не давали ей прохода. А когда она возвращалась из СССР, самолет совершил несколько посадок в Канаде - и везде были камеры и журналисты. В Манчестере ее чествовали как суперзвезду: розы, красная ковровая дорожка, лимузин…
Главные американские газеты называли ее то «подружкой Андропова по переписке», то «самым молодым послом мира». Через несколько месяцев она на десять дней отправилась в Японию (где о ее визите в СССР тоже были прекрасно осведомлены) - встретилась с премьер-министром, произнесла речь на симпозиуме. В 1984-м она стала еще и телезвездой: на канале Disney вышла передача «Саманта Смит едет в Вашингтон». На носу были очередные президентские выборы, и во время праймериз девочка брала интервью у кандидатов от демократической партии.
За ней даже начал охотиться маньяк. Ну, точнее, по-английски это называется stalker, «назойливый преследователь», но, наверное, к психически неуравновешенному швейцару Роберту Джону Бардо и слово «маньяк» вполне подходит. Он настойчиво добивался встречи со знаменитой девочкой - полиция, к счастью, остановила его на подступах к дому. Тогда он переключился на актрису Ребекку Шеффер и преследовал ее три года. А когда она окончательно дала понять, что не заинтересована в общении, ее застрелил.
На одном из ток-шоу Саманту увидел Роберт Вагнер, довольно известный актер, и пригласил ее в телесериал «Лайм-стрит». Сам он играл там вдовца, воспитывающего двоих дочерей - роль старшей и предназначалась Саманте. Она согласилась, но успела сняться всего в четырех эпизодах сериала. Он даже еще не начал выходить в эфир, когда 25 августа 1985 года небольшой самолет, на котором Саманта возвращалась из Бостона со съемок, при посадке задел деревья в километре от взлетно-посадочной полосы. Шестеро пассажиров и двое членов экипажа погибли. (По мрачной иронии судьбы, пилотная серия «Лайм-стрит» - ее легко найти и посмотреть на YouTube - как раз начиналась со сцены авиакатастрофы).
29 июня «маленькому послу мира» - девочке, которая в 11 лет приехала из США в СССР - исполнилось бы 50 лет
Фото: EAST NEWS
Естественно, у некоторых возникли подозрения, что катастрофу подстроили, а Саманту «убрали» - но тщательное расследование показало, что все было трагической случайностью. Да и кому, по здравому размышлению, понадобилось бы убивать девочку? Ее смерть стала шоком для советских людей, но не меньшим шоком она стала для многих американцев - особенно для жителей ее родного Мэна. Первый понедельник июня там сейчас официально - день Саманты Смит. А в столице штата Огасте установлен памятник девочке, с голубем в руках и медвежонком у ног. Причем медвежонок символизирует одновременно Мэн и Россию: в целом, у нас очень похожий климат и похожая фауна.