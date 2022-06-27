Гулящие жены Голливуда: мода на «открытые браки» разрушила немало звездных семей

Журналисты обратились к личной жизни Смита и его жены Джады Пинкетт Смит Фото: EAST NEWS

Мордобой, который устроил на церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит, сыграл с этим голливудским актером сразу несколько злых шуток: для начала с ним расторгли контракты все киностудии, затем журналисты, во всю смаковавшие подробности драки, разом обратились к личной жизни Смита и его жены Джады Пинкетт Смит. Они вновь стали обсуждать условия их открытого брака, о чем семейство Смитов рассказывало не раз.

НЕ ПРОСТО БРАК

Открытым браком называют семейный союз, в котором супруги разрешают друг другу ходить на сторону. Джада Пинкетт Смит так и говорила всем интересующимся: «Уилл и я можем делать все, что захотим, потому что мы доверяем друг другу». Разумеется, говорила она не о тайных увлечениях или хобби, а походах налево.

В открытом браке до своего скандального развода жили и коллеги Смитов – голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Бисексуалка Анджелина прямо заявляла: «Я сомневаюсь, что верность так уж необходима для отношений. Ни Брэд, ни я никогда не утверждали, что семейная жизнь означает быть всегда вместе. Мы сразу договорились, что никогда не будем ограничивать друг друга».

Сексологи туманно определяют достоинства открытого брака, склоняясь к тому, что у него больше минусов, чем у традиционного. Потому что чаще всего решение об открытом браке стороны принимают необдуманно, и итогом таких отношений становятся сначала ревность, а затем развод.

В открытом браке до своего скандального развода жили Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНОГО ИЛИ МАЛО

Сторонников полиамории и полигамии в звездных кругах тоже немало. Но для начала стоит разобраться с самими этими терминами. Полигамия и полиамория – форматы не тождественные, но очень близкие. В первом случае речь о формате семьи (почти всегда это многоженство), во втором – о любви как таковой.

Полигамные браки – не редкость на Востоке и в ряде стран Африки. Самым известным многоженцем в мире является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума. В лучшие времена у него одновременно было шесть жен, но с одной он разошелся, а другая покончила жизнь самоубийством. Сейчас он коротает свой век с четырьмя супругами и двумя десятками отпрысков. Кстати, не все дети родились у бойкого южноафриканца от законных жен.

Самым известным многоженцем в мире является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума Фото: EAST NEWS

А вот личная жизнь британской актрисы Тильды Суинтон – яркий пример полиаморных отношений. Много лет она прожила под одной крышей со своим мужем, отцом их детей-близнецов, художником и драматургом Джоном Бирном. Но затем полюбила молодого художника из Новой Зеландии Сандро Коппа, который переехал в их дом. Суинтон рассказывала, что все они – хорошие друзья, а ее отношения можно назвать счастливыми. «Жизнь не должна быть сложной. Вам просто нужно иметь сострадание к себе и перестать обвинять себя, когда все становится сложным». На всякий случай в прошлом году Суинтон заявила, что является т.н. квир-персоной, т.е. тем человеком, чья сексуальность, а также гендерная идентичность отличаются от общественных норм.

А вот личная жизнь британской актрисы Тильды Суинтон – яркий пример полиаморных отношений Фото: EAST NEWS

РАЗНООБРАЗИЕ ИЛИ БЛУД?

Сами сторонники сексуальной свободы пропагандируют свинг не только как путь к сексуальному разнообразию, но и как возможность оздоровить отношения в браке, избавиться от подозрительности и ревности.

Красавчик-актер Эштон Катчер состоит в браке с актрисой Милой Кунис. Но это был не первый его поход под венец. В 2005 году он женился на Деми Мур. Пару не раз встречали в голливудских свингерских клубах. А вот телеведущая и писательница Рэчел Рэй и ее муж, драматург и певец Джон Кузимано, пока носили обручальные кольца, предпочитали свинг-клубы Нью-Йорка; чаще всего их видели в самом знаменитом из них – клубе Checkmate. В этом клубе не раз бывал и Джордж Клуни, до того как он связал себя узами брака с Амаль Аламуддин.

Эштон Катчер и Деми Мур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атеист, веган и бисексуал Алан Камминг хвастается, что невинность свою он потерял именно на свинг-вечеринке. Вероятно, из-за этого Камминг запутался в своих предпочтениях: он сначала вступил в брак с женщиной, позднее заключил гражданский союз с мужчиной.

Атеист, веган и бисексуал Алан Камминг Фото: EAST NEWS

Королем свингеров в Голливуде считают актера Кори Фельдмана (его звездные роли были в 1980-х — «Пропащие ребята», «Останься со мной)». Кори не только завсегдатай профильных клубов, но и устроитель грандиозных сексуальных оргий у себя дома. Кстати, именно организацию этих «мероприятий» и вменили Кори в вину две его бывших жены при подаче заявлений на развод.

А КАК У НАС?

Российские знаменитости подобного рода откровениями делятся неохотно. Пожалуй, лишь Ирина Хакамада рассказала о том, что будучи в последнем браке она и ее супруг не ограничивали себя в любовниках и любовницах, то есть состояли в браке открытом. По признанию Хакамады, все ее любовники были всегда младше ее, а самые запоминающиеся отношения у нее завязались с молодым человеком, который был младше ее на 30 лет.