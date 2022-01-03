«Договорились с мужем, что каждый имеет право на любовника или любовницу»: Хакамада призналась, что ее брак сохранялся только из-за особенной дочери

Ирина Хакамада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в сентябре 2021 года. Бизнесмен, управляющий партнер онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Ирина Хакамада никогда не скрывала, что их брак не был простым. Супруги придерживались свободных отношений и считали, что каждый имеет право на личную жизнь. В YouTube-шоу Натальи Синдеевой Хакамада призналась, что их брак держался исключительно на дочери Маше. Девочка родилась с синдромом Дауна, и родители всегда старались оградить ее от волнений.

- Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила у одного мудрого мужика, который давно меня знал: почему мне изменяют все? Он говорит: Ира, потому что ты никому не принадлежишь, - рассказала 66-летняя Хакамада.

Владимир Сиротинский был четвертым мужем политика, и брак с ним не стал исключением из этого горького правила. По словам Хакамады, уже через год после рождения Маши у мужа появилась другая женщина. Это больно ударило по ее самолюбию. Политик переживала настолько, что не находила себе места.

- Через год после рождения Маши. Маша родилась, через год появилась другая женщина. Тогда была боль. Я держала ее года три, - вспоминает она. - Потом мне это надоело. Все, хватит! Я не на помойке нашла себя.

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в сентябре 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тот случай заставил Хакамаду изменить свой взгляд на брак. Она решила тоже не хранить верность мужу. Супруги договорились, что их отношения будут свободными. У них были четкие договоренности: каждый имел право на любовника или любовницу. При этом жить с двумя мужчинами одновременно политик, по ее словам, не могла. Поэтому на время очередной влюбленности ставила отношения с мужем на паузу.

- Если я влюблялась, то мужа не любила. Я дружила с ним. Я ему прямо говорила: Володь, я тебя сейчас не люблю. Он сам знал, - говорит Ирина.

Хакамада призналась, что, несмотря на свободные отношения, она все-таки очень тепло относилась к мужу. Уйти от него она не решалась не только из-за этого чувства, но и из-за дочери Маши. Девочка трепетно верила в счастье родителей, и разрушить эту веру они просто не могли.

- Потому что Машу трясло. Она ребенок специальный, она очень тонкая. Для нее папа и мама, и она - семья. Она за каждым обедом воскресным говорила: папочка, как хорошо, что ты в семье рядом с мамой, - рассказала вдова Сиротинского.

Ирина Хакамада с дочкой Машей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Примерно раз в два года супруги пересматривали свои отношения и решали: разводиться или сохранять брак. Они обсуждали семейные проблемы, и это, как считает Хакамада, помогало им несмотря ни на что оставаться вместе.

- Мы с Володькой проговаривали каждые два года. Садились прямо: ну что, расходимся или меняемся? – сообщила политик.