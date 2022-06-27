Теряющие зрение россияне могут лишиться водительских прав

ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав «в случае ухудшения состояния здоровья» Фото: Shutterstock

Автомобилист, который внезапно теряет ориентацию в пространстве в сумерках или от яркого блика солнца не должен водить машину. После обращений с такими жалобами к врачу, его могут автоматически лишить водительских прав до получения результатов полного медицинского освидетельствования.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав «в случае ухудшения состояния здоровья».

- Ожидается, что с 2023 года Минздрав и МВД отработают механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, - заявил радио «КП» адвокат и автомобильный юрист Игорь Чоусов.

Как это станет возможным? Все очень просто: врачи в детских поликлиниках уже сейчас не дают бумажные справки, а анализы видит в электронном дневнике учащегося медицинская сестра школы. Все данные обследований врачи заносят в электронные медицинские карты.

Программное обеспечение банков и страховых компаний также начинают анализировать хвори по лекарствам, которые вы заказываете в аптеках. Название лекарств могут подсказать страховщикам ваши болезни.

В полиции не против получать такие «звоночки» от страховщиков и медиков в режиме реального времени, так как медицинское освидетельствование водитель обязан проходить раз в десять лет. Но за это время автомобилист может не только ослепнуть, но и стать алкоголиком, наркоманом или просто сойти с ума.

Отметим, что точный диагноз пациента врачи передавать не будут, в МВД будет поступать цифровой код, который определяет ряд заболеваний, что препятствуют получению гражданином водительских прав.