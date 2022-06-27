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Общество27 июня 2022 12:45

Теряющие зрение россияне могут лишиться водительских прав

В Госдуму внесен законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать россиян водительских прав при ухудшении здоровья
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав «в случае ухудшения состояния здоровья»

ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав «в случае ухудшения состояния здоровья»

Фото: Shutterstock

Автомобилист, который внезапно теряет ориентацию в пространстве в сумерках или от яркого блика солнца не должен водить машину. После обращений с такими жалобами к врачу, его могут автоматически лишить водительских прав до получения результатов полного медицинского освидетельствования.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав «в случае ухудшения состояния здоровья».

- Ожидается, что с 2023 года Минздрав и МВД отработают механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, - заявил радио «КП» адвокат и автомобильный юрист Игорь Чоусов.

Как это станет возможным? Все очень просто: врачи в детских поликлиниках уже сейчас не дают бумажные справки, а анализы видит в электронном дневнике учащегося медицинская сестра школы. Все данные обследований врачи заносят в электронные медицинские карты.

Программное обеспечение банков и страховых компаний также начинают анализировать хвори по лекарствам, которые вы заказываете в аптеках. Название лекарств могут подсказать страховщикам ваши болезни.

В полиции не против получать такие «звоночки» от страховщиков и медиков в режиме реального времени, так как медицинское освидетельствование водитель обязан проходить раз в десять лет. Но за это время автомобилист может не только ослепнуть, но и стать алкоголиком, наркоманом или просто сойти с ума.

Отметим, что точный диагноз пациента врачи передавать не будут, в МВД будет поступать цифровой код, который определяет ряд заболеваний, что препятствуют получению гражданином водительских прав.

Автоновости