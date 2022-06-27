«Норникель» стал лауреатом Национальной премии «Экотех-Лидер»

Фото: Ольга Лобачева

Церемония награждения Национальной премии в области экологических технологий «Экотех-Лидер» прошла в Москве 27 июня. На ней были отмечены компании, которые достигли серьезных результатов в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий. Всего в 2022 году в премии участвовали 100 проектов из 85 регионов России.

Одним из успешных кейсов был признан проект «Чистый Норильск», о котором на премии рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.

Фото: Ольга Лобачева

«Программа сегодня набирает обороты», – сказал Андрей Радунцев. «Мы демонтировали более 100 аварийных зданий, почистили более 1млн м2 территории. Дальше работа предстоит непрерывная, будем реализовывать программу и зимой, и летом. Запланированные затраты – около 4 млрд рублей в год».

Он также отметил первые успехи программы в области благоустройства города и поделился планами проекта. До 2030 года «Норникель» планирует демонтировать 500 заброшенных сооружений, убрать 2 миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома. Работу и её перспективы высоко оценили представители Минприроды и эксперты.

Фото: Ольга Лобачева

«У нас огромное количество положительных примеров по экологизации производства», – отметил генеральный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин. «Практически все крупные компании металлургического, нефтяного и газового сектора проходят процедуры модернизации основных циклов. Сегодня коллеги из «Норникеля» рассказывали также про «Серную программу», это одна из самых масштабных программ, которая будет стоить 300 млрд рублей, и все это внебюджетные средства. Это большая работа».

Также эксперты отметили компанию ТМК с проектом по инновационной водоочистке на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), солнечную электрическую станцию «Вист Энерджи», «ЕвроХим-ВолгаКалий» в номинации «ESG-Проект года» и некоторые другие крупные предприятия, которые представили проекты и решения в сфере экологии и природопользования.

«Мы занимаемся восстановлением лесов и компенсацией углеродного следа, реализуя программу «Леса для климата», – рассказала президент Русклиматфонда Марианна Мунтяну. «Нам очень приятно, что жюри отметили нас высокой оценкой. А общественность и коллеги признали важным то, что мы делаем. Это нас вдохновляет и мотивирует на дальнейшую деятельность».

Кроме того, на ВДНХ в этот день состоялась стратегическая сессия, посвященная экологической модернизации.

Фото: Ольга Лобачева

Заинтересованные лица обсудили, что в быстро меняющихся обстоятельствах растет потребность в увеличении финансовых инвестиций в модернизацию производства, а некоторые экологические проекты необходимо пересматривать полностью.

«Новое время дает новые вызовы, новые потребности и возможности для реализации», – подчеркнула Мария Иванова, первый вице-президент Российского союза химиков. «Но я уверена, что те технологии, которые в ближайшее время внедрятся, будут выверены и с точки зрения экологии, и с точки зрения финансовой целесообразности».

Каковы приоритеты промышленных компаний в повестке 2022 года? Как импортозамещение помогает экологической модернизации и можно ли избегать лишних затрат на неё? Эти и другие вопросы поднимались в этот день на территории АРТ.Технограда и не перестанут терять актуальности для сообщества в ближайшем будущем, уверены организаторы.