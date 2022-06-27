Британский наемник в тюрьме ДНР: Я не доживу до казни

Британский наемник Эйден Эйслин. Фото: EPA/ТАСС

Приговоренной к смертной казни в Донецкой Народной Республике британец описал свою жизнь в тюрьме в видео на Ютубе. Он говорит, что его приговор, скорее всего, будет исполнен не властями ДНР, а украинской армией, которая каждый день обстреливает Донецк и другие города региона.

«Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска) били по тюрьме», - заявил он.

Иностранец задается вопросом и сам дает на него ответ: «Беспорядочный обстрел города - какие достижения это принесет? Никаких!»

Эслин также попросил прощения у людей Донбасса и России за то, что отправился на Украину:

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Я извиняюсь за то, что когда-то служил в ней. Мои слова, вероятно, вызывают отвращение. Словно Бог сохранил мне жизнь, чтобы я мог увидеть, какова правда, и встать на путь искупления... Я надеюсь, что у меня получится обжаловать смертный приговор. Я верю, что он слишком тяжелый для того, что я сделал. Как я сказал в прошлом: я не сделал ничего такого, чтобы заслужить казнь - тупо и наивно, я тупой и наивный».

Однако шансов на это у него немного. И он сам это понимает, отмечает адвокат Эйслина Павел Косов.

*«Азов» - запрещенная в России организация.