Европа обнаружила у себя кризис демократии

Боррель призывает ЕС к реформе, предлагая разделение на страны значительные и всякую мелочь Фото: REUTERS

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза очень устал. Он не в силах учитывать все шероховатости и нестыковки в отношениях между членами ЕС и постоянно сглаживать их, добиваясь единогласного принятия решений по тем или иным вопросам. Что делать? Куда деваться? То Венгрия настаивает на том, что считает необходимым, то Польша выделяется из общего строя, кичась своим шляхетством, то, понимаешь, какая-нибудь Болгария неожиданно взбрыкивает, хотя бы по поводу Северной Македонии. А кому вертеться белкой в колесе? Ясно-понятно, Жозепу. Вот у него и стали сдавать нервы. То главный европейский дипломат брякнет, что конфликт на Украине должен быть "разрешен на поле боя" победой одной из сторон. Наверное, вообразил себя министром обороны или главой компании ВПК, предвкушающим богатые заказы. То плачет, что пришлось исключить главу РПЦ патриарха Кирилла из санкционных списков.

Видимо, последнее окончательно утомило главного евродипломата, и он решил высказаться на самую больную для него тему. И тема эта – необходимость принимать решения консенсусом, то есть единогласно. Когда каждый голос против останавливает движение всего потока, как светофор на перекрестке.

- По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений, - заявил главный европейский дипломат. - Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов. Квалифицированное большинство – это 2/3 голосов. Простое большинство – 50% + 1 голос.

- В конце мая мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России в отношении нефти, страхования и расширения санкционного списка. Но нам потребовался на это месяц, убивается Жозеп. - И я сожалею, что некоторые заключительные положения были смягчены, и патриарх Кирилл был исключен из списка подсанкционных лиц, несмотря на то, что его присутствие в списке не оспаривалось в ходе обсуждений на собрании.

Патриарх, видимо, окончательно добил психику Борреля. Если бы он мог, то, наверное, и православную церковь запретил бы, несмотря на то, что светский Евросоюз обычно влезает в церковные дела только в плане "расширения свобод" и разрешения извращений.

Бедный, бедный Жозеп. Если бы не это правило единогласного голосования, Европа могла бы принять шестой пакет санкций гораздо раньше. И "ударить по России", получив бумерангом себе по лбу тоже быстрее.

По мнению Борреля, если бы некоторые страны были уверены, что решение может быть принято и без учета их мнения, то они бы стали участвовать в процессе обсуждения более активно, предлагая различные компромиссы и альтернативы. А сейчас, когда они понимают, что могут в любой момент опустить шлагбаум, они просто сидят и ждут, что им предложат на блюдечке с голубой каемочкой в обмен на их согласие.

- Они могут сидеть на своих позициях, заставляя других меняться. И чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходят чаще, чем в прошлом, - сетует бедный Жозеп.

Тем самым он расписывается в том, что ЕС раздирают противоречия, которое сама организация не в силах устранить. Он признается в бессилии и крушении главного демократического принципа, ради реализации которого Евросоюз и создавался – чтобы старушка Европа развивалась гармонично, учитывая голос и интересы каждого, даже самого маленького ее члена.

Боррель призывает ЕС к реформе в этой области, заранее предлагая разделение на страны значительные и всякую мелочь, чье мнение можно и не учитывать.

- В разное время мы расплачивались за принцип единогласия во внешней политике ЕС, ослабляя и затягивая свои действия, - заявляет он, предлагая Евросоюзу новые приоритеты: не мудрость и взвешенность (которые там, правда, и без того были в большом дефиците), а быстроту и натиск. О том, что при таком руководстве ЕС, как сейчас, этот путь резко убыстрит скатывание ЕС в деградацию, схлопывание и развал, у него и мысли не возникает. Ему, похоже, вообще, сейчас не до мыслей. Ему хочется, чтобы все было быстрее и ему не досаждали проблемами европейской "мелочи". Чтобы можно было проигнорировать Венггрию, плюнуть на позицию Польши по вопросам сексуальной ориентации и верховенства права, заткнуть рот всем непокорным.

Долой демократию! Консенсус на свалку! А кандидата на роль фюрера уже присмотрели?

Нечто похожее сейчас происходит и в ООН. Всякого рода "молодые демократии" вместе со старыми поборниками "цивилизационных ценностей" с натруженными ладонями предлагают реформировать ООН. При этом, все их предложения сводятся к двум пунктам – необходимому и желательному. Необходимо, по их мнению, отменить право вето в Совете Безопасности ООН, чьи решения, в отличие от результатов голосований Генеральной ассамблеи, носят обязательный, а не рекомендательный характер. Подразумевается, что такой реформаторский шаг позволит преодолевать вето России и Китая. Па желательный результат – вообще, исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН.

Вот только все эти инициаторы забывают все время один незначительный фактор, который не дает им провести такую реформу. За это решение должны проголосовать члены Совета Безопасности ООН. Что изначально делает эту инициативу нереализуемой.

С предложениями Борреля по реформе ЕС дела обстоят примерно также. Решение об отмене единогласия, если соблюдать законодательные нормы стран ЕС и уставные документы Евросоюза, должно быть принято единогласно. Но вряд ли все поголовно поддадутся искушению или давлению, чтобы сделать свой собственный голос никчемным, ни на что не влияющим и тем самым самим свести роль своей страны к коврику у входной двери.

Держись, Жозеп. Придется помучиться. А если совсем невмоготу стало и припекло нестерпимо, в конце концов, всегда можно подать в отставку.

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