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В мире28 июня 2022 5:00

В Японии утверждают, что нашли доказательства существования инопланетян

Исследованиями занимались ученые из частного института
Юрий МАЙБОРОДА
Интерес к теме НЛО в Японии будет расти и дальше

Интерес к теме НЛО в Японии будет расти и дальше

Фото: Shutterstock

По заявлению ученых из японского частного Института исследований НЛО, расположенного в Фукусиме, наконец, удалось найти неопровержимые доказательства существования инопланетян.

Они проанализировали оказавшиеся в их распоряжении 125 фотографий и более 20 видеороликов и пришли к выводу, что на части изображений действительно запечатлены неопознанные летающие объекты.

Всего же, по словам ученых, им они получили более 450 сообщений о наблюдении НЛО только с начала этого года.

Для исследования фото и видеодоказательств в институте используются специальные программы, позволяющие обнаружить фальсификации или следы редактирования изображений, пишет Yomiuri. Как минимум четыре фото и одна видеозапись, на которых в небе видны непонятные темные объекты, признаны настоящими и представлены широкой публике в рамках презентации ежегодного отчета института.

– Мы получили 452 наблюдения. Мы опубликовали 4 фотографии и видео, на которых, крайне вероятно, запечатлены НЛО, – приводит газета Yomiuri отрывок из документа.

По мнению властей города, интерес к теме НЛО в Японии будет расти и дальше, а местная инициативная группа уже запланировала костюмированный «парад инопланетян».

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