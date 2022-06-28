Арнольд Шварценеггер стал вдвое беднее

С Марией Шрайвер, племянницей президента США Джона Кеннеди, Шварценеггер прожил 25 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в США принял решение в отношении имущества актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который в 2011 году расстался со своей супругой Марией Шрайвер. Все нажитое непосильным трудом будет разделено пополам, пишет USMagazine.

Несмотря на то, что о разрыве пары стало известно давно – примерно через полгода после ухода Железного Арни с поста губернатора Калифорнии, официально развод был зарегистрирован только в прошлом году, а дележ имущества продолжался до последнего времени.

С Марией Шрайвер, племянницей президента США Джона Кеннеди, Шварценеггер прожил 25 лет. Причиной расставания стал роман актера с домработницей, а позже выяснилось, что у экс-губернатора подрастает сын на стороне – на момент расставания с Марией мальчику было уже 4 года.

– Нет никаких оправданий, и я беру на себя полную ответственность за причиненный вред. Я извинился перед Марией, моими детьми и моей семьей. Мне искренне жаль, – покаялся тогда актер. А вот делиться имуществом отказался. И начались судебные разбирательства, точку в которых оставили буквально накануне.

Впрочем, похоже, оно того стоило – имущество стоимостью в $400 миллионов, а также все доходы Шварценеггера, включая пенсионные выплаты, будут поделены между экс-супругами поровну. Правда, суд уточнил, что учитываться будут лишь доходы, полученные в период фактического совместного проживания пары, то есть с 1986 по 2011 год.