Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами

В то же время беженцев с Украины принимают в стране с распростертыми объятьями Фото: REUTERS

По заявлениям правозащитников, власти Литвы нарушают права человека в отношении беженцев из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока – их нередко отправляют в тюрьмы без достаточных на то оснований, а также подвергают жестокому обращению и депортации.

В то же время беженцев с Украины принимают в стране с распростертыми объятьями. Скорее всего, пропуском к благам в этой прибалтийской стране служит оголтелая русофобия, которой славятся граждане Незалежной.

– Литовские власти месяцами произвольно удерживают тысячи людей под стражей в захудалых военных центрах, где они подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения, – сообщается в отчете Amnesty International, который цитирует DW.

Кроме того, в организации выдвинули обвинения в адрес Евросоюза, который сквозь пальцы смотрит на действия литовских властей, нарушающих элементарные права ближневосточных беженцев.

Со своей стороны власти Литвы в прошлом году обвинили соседнюю Белоруссию в создании миграционного кризиса, а в ЕС утверждают, что в странах Ближнего Востока организованы целые нелегальные бюро, которые продают своим гражданам поездки в Белоруссию с целью дальнейшего перехода на территорию стран альянса.

Так или иначе, но в Amnesty International считают, что отношение властей Литвы к украинским и ближневосточным беженцам сильно отличается. Впрочем, скорее всего это явление временное – в Сети все чаще появляются ролики, в которых жители Европы, в том числе и Прибалтики, просят украинцев быть поскромнее и не забывать, что они находятся в гостях.