Какая забота нужна неизлечимо больным детям, и как подготовить докторов рассказал врач паллиативной медицины

Прежде всего, программа направлена на врачей – педиатров, неврологов и реаниматологов, которые работают с неизлечимо больными детьми Фото: Shutterstock

В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы стартовала обучающая онлайн программа по паллиативной медицине для врачей разных специальностей. Прежде всего, программа направлена на врачей – педиатров, неврологов и реаниматологов, которые работают с неизлечимо больными детьми. Для чего нужна паллиативная медицина, которой всего-то около десяти лет, и чему стоит научить врачей, которые выбирают эту специализацию, kp.ru рассказал Юрий Суханов, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям, руководитель филиала «Первый Московский детский хоспис» ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ».

ЕСЛИ НЕ ИСЦЕЛЕНИЕ, ТО ЧТО?

Стратегическая цель паллиативной медицины – повысить качество жизни пациента. Медицинские показатели важны, но особенно ценно, если маленький пациент живет в окружении не кафельных, а красивых уютных стен, если в палате есть игрушки, если рядом могут быть родители, братья и сестры, могут приходить друзья.

- Нам необходимо создать атмосферу, максимально приближенную к домашней, - уверен Юрий Суханов. – Это важно не только ребенку, но и семье, которая почти все время проводит в больнице. Депрессия, усталость, страх белых халатов, психологический дискомфорт – это то, с чем чаще всего сталкиваются наши пациенты и их родные.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям рассказывает, что пациенты – дети иногда могут даже не знать, какое сейчас время года, что происходит в мире. Ребенок не чувствует ласковых прикосновений родных и близких, давно забыл, как пахнут цветы, трава, намокшая под дождем листва деревьев.

- Такую ситуацию мы называем нулевым качеством жизни для паллиативного пациента, - говорит эксперт. - Врачи и службы паллиативной помощи в своих отделениях прикладывают все усилия, чтобы изменить такое положение вещей. К нашему пациенту приходят родственники и друзья, его обнимают, он чувствует любовь, его пытаются активизировать, он бывает на улице, а значит, начинает чувствовать, как дует ветер, как солнечные лучи играют на его лице. Вместе с тем уделяется пристальное внимание медицинским проблемам. Мы можем реализовывать относительно нормальное качество жизни только, когда решаем такие задачи, как снятие боли; нормализация дыхания; устраняем нутритивные проблемы, связанные с питанием; убираем судороги; на сколько это возможно снимаем ограничения в движении; занимаемся когнитивными нарушениями, связанными с мышлением и памятью.

В ЗАБОТЛИВЫХ РУКАХ

Одна из ведущих ролей в жизни паллиативного пациента – ребенка - у медсестры. Это заботливые руки, без них паллиативное направление не могло бы развиваться. Искренность, открытость, заинтересованность – те качества, которые должны быть у паллиативного доктора, а особенностям работы можно научиться, например, в Кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы.

- Ценность программы обучения в Кадровом центре заключается в том, что это самая первая и уникальная образовательная инициатива, - считает Юрий Суханов. - Мы говорим и о структуре оказания помощи, о распределении функций между учреждениями, алгоритме маршрутизации, выявлении и передаче информации в координационный центр.

Еще один важный аспект, который затрагивается в обучении – определение, кто такой паллиативный пациент. Для большинства врачей – это сложный выбор, какой статус присвоить пациенту: инвалид или паллиативный пациент.

- Важно правильно принять решение и довести до родителей всю полноту информации о том, какие возможности и преференции у них есть, как пользоваться услугами и на что можно рассчитывать в той или иной ситуации, - говорит Юрий Суханов. – Рассматриваются как сугубо медицинские аспекты, так и психологические. Важная часть обучения – разбор реальных кейсов, так врачам становится проще принимать решение, маршрутизировать пациентов, назначать лекарства, использовать медицинское оборудование.

КОМУ МОЖНО В ПАЛЛИАТИВНЫЕ ДОКТОРА?

Существенных ограничений по специальностям, которые могут пройти программу обучения, нет. Цикл обучения ориентирован, прежде всего, на педиатров, так как именно они работают с паллиативными пациентами-детьми в максимальном взаимодействии. Порядка 75-80 процентов детей, которым нужна подобная помощь, имеют то или иное неврологическое повреждение, поэтому вторая специальность, - это невролог. Третий базовый профиль – это реаниматолог, госпитальное лечение. Но, по сути, перечень врачебных специальностей не ограничен.

- На обучающем курсе в Кадровом центре мы касаемся и вопросов психологической подготовки, а также уделяем внимание философии паллиативной помощи. Могу с уверенностью сказать – этот базовый курс – хороший старт для тех, кто выбрал для себя паллиативное направление в медицине, - считает Юрий Суханов.