Грустный праздник: ученые подсчитали, что особенно велики шансы умереть на день рождения

Много пьют – это очевидно. И не только в России Фото: Shutterstock

Риск внезапной смерти среднего россиянина особенно велик на Новый год и в день своего рождения. Таковы результаты исследования Высшей школой экономики и Национального научного центра наркологии Минздрава РФ. Ученые проанализировали данные 17 миллионов россиян, которые ушли из жизни с 2011-го по 2019-й годы.

Главные причины - смерть от алкогольного отравления (шансы умереть возрастают на 101% в Новый год и 24% в день рождения), вероятность стать жертвой убийства (39% и 25%) и дойти до самоубийства (21% и 9%). Среди других - сердечный приступ, острое поражение органов дыхания и пищеварения, несчастный случай.

Психологи и демографы находят феномену несколько объяснений.

1. ПУСТИТЬСЯ «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»

Много пьют – это очевидно. И не только в России. Например, в США печальной чертой считается полное совершеннолетие (21 год), момент, с которого можно покупать и употреблять. Иные там, в своем «первом взрослом дне рождении», навсегда и остаются.

2. РАЗДЕЛИТЬ ЖИЗНЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ»

Есть мнение, что неизлечимо больные люди часто воспринимают день своего рождения как веху, цель, к которой нужно стремиться. Если двигаться дальше мотивации нет, то воля отпускает контроль над телом, и смерть берет свое.

3. У ВНУТРЕННИХ ЧАСОВ КОНЧАЕТСЯ ЗАВОД

Среди возможных причин есть и физиологические. Тело человека работает согласно своим внутренним часам – циркадным ритмам. У этих часов есть завод на сутки, а есть и на годовой цикл. Так что внутренняя пружина может износиться как раз к очередному поворотному моменту – дню собственного рождения.

4. ХАНДРА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Чувство покинутости, одиночества и бессмысленности существования зачастую усиливаются в значимые для человека праздничные даты. В психологии даже есть такое понятие как «депрессия дня рождения». В голове каждого складывается идеальный образ себя в будущем. В день рождения человек понимает, что идеала не достиг. Это расценивается как личная трагедия.

КСТАТИ

Десять лет назад в Швейцарии исследователи проанализировали статистику смертности 2 миллионов людей с 1969 по 2008 год. И там те же результаты: шансы умереть в свой день рождения больше на 13,8%, но только у людей старше 60 лет.

Один из самых древних способов борьбы с упадком настроения - доверительное общение с близкими людьми. Быть может, в этом и заключается тайна того, как устроить себе праздник. И не нужно ждать Нового года или дня рождения.