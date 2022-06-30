В Почте России пройдет онкоскрининг для сотрудников

Акция пройдет при поддержке АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Более 100 человек смогут пройти диагностику, которую проведёт выездная бригада врачей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Участники акции получат консультации ведущих онкологов страны: маммологов, дерматологов, проктологов, урологов, а также специалистов по УЗИ-диагностике.

Кроме медицинского блока волонтеры-медики организуют лекции для сотрудников о диспансеризации, самых распространенных мифах и заблуждениях о раке и проведут мастер-классы по самодиагностике онкологических заболеваний.

«Смертность от онкологических заболеваний в России и в мире по-прежнему остается высокой. Именно поэтому так важно проводить подобные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности среди сотрудников предприятий о причинах развития, профилактике, своевременной диагностике и основах лечения рака. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» многое делается для борьбы с онкозаболеваниями. Так, уже созданы 405 ЦАОП в восьми федеральных округах, открыто 18 референс-центров на базе федеральных клиник. В 2022 году нашим Центром запланировано более чем 13,5 тыс. телемедицинских консультаций, более 110 тыс. лабораторных исследований», – прокомментировал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.

«Волонтеры-медики при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и АНО «Национальные приоритеты» запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!». Мы давно говорили о том, что важно проводить такую работу среди трудовых коллективов. Приятно, что Почта России присоединится к нашей акции по профилактике онкозаболеваний. Надеемся, что этот опыт перейдет и на другие предприятия, коллективы нашей страны, потому что рак боится смелых», — отметила председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

«Забота о сотрудниках – это один из главных приоритетов для Почты. Мы регулярно проводим вебинары о здоровом образе жизни, а этой весной, например, все желающие сотрудники могли пройти у нас в офисе медицинскую экспресс-диагностику. Мы очень благодарны партнерам из АНО «Национальные приоритеты», НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которые помогли организовать онкоскрининг для наших коллег», — прокомментировала руководитель департамента внутренних коммуникаций Почты России Анастасия Сальникова.

Гостями акции станут заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Татьяна Касьянова, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Роман Камаев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, заместитель генерального директора Почты России Екатерина Подберезняк и представитель партнера компании – Российского футбольного союза – экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников.

Справочно:

В 24 регионах страны реализуется проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров». Команду составляют региональные врачи-онкологи и более 400 специально обученных волонтеров-медиков.

Цель проекта - повышение уровня информированности среди сотрудников предприятий о причинах развития, профилактике, своевременной диагностике и основах лечения рака, что способствует достижению ключевых показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Проект реализуется при поддержке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты» и Фонда президентских грантов.

Участниками проекта «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» стали: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Пензенская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ульяновская область, Ивановская область, Кировская область, Москва, Нижегородская область, Республика Карелия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Республика Северная Осетия, Санкт-Петербург, Тверская область и Томская область.

В этих регионах волонтеры-медики совместно с региональными врачами онкологами организуют выездные онкологические скрининги для сотрудников региональных предприятий. Также в ходе реализации проекта участники смогут принять участие в интерактивных профилактических лекториях и мастер-классах. Всего в рамках проекта планируется охватить мероприятиями 9 600 человек.