Дмитрий Песков - «КП» - о визитах Владимира Путина в Душанбе и Ашхабад: Президент на высшем уровне всегда поднимает тему русского языка

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 28 июня, начинаются визиты Владимира Путина в государства Средней Азии - сначала в Таджикистан, затем - в Туркменистан. Будет ли в переговорах высших должностных лиц подниматься вопрос о развитии, сохранении русского языка в Туркменистане и Таджикистане?

С таким вопросом обратился обозреватель «Комсомольской правды» к официальному «голосу Кремля».

- Я еще в юности служил срочную в Туркмении, в Советской армии, естественно, - поделился журналист своими воспоминаниями. - И у нас были подшефные школы, где изучали русский язык, преподавали на русском. Потом это, в общем, стало большой редкостью. Мы уже дважды летали с Владимиром Владимировичем в Туркмению. И он этой темой занимался. Однажды, помните, даже школу русскую там открыли. Сейчас я тоже буду в числе других коллег освещать этот визит. Включена ли тема русского языка на этот раз в повестку дня переговоров?

- Да, Александр, вы для нас по-прежнему юны и молоды, это, во-первых, - начал Песков. - И, собственно, вашей энергии могут любые молодые позавидовать по-прежнему.

- Спасибо огромное.

- Второе, - продолжил Песков. - Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, президент поднимает тему русского языка, тему защиты прав русскоговорящих. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны.

А вы знаете, что внешнюю политику определяет именно президент Путин.

Я не исключаю, что эта тема может быть затронута и сейчас.

В любом случае эта работа ведется постоянно, и не только на высшем уровне.

У нас есть специализированные ведомства, которые занимаются продвижением русского языка.

Ну, и, конечно, самый, наверное, эффективный способ продвижения русского языка – это усиление нашей страны. Чем более развитыми мы с вами будем, чем более притягательными - экономически и по другим аспектам - для соседних государств, тем больше востребован будет русский язык.

- Рахмат, спасибо, Дмитрий Сергеевич.