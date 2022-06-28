Вместо Лондона — Дубай и Абу-Даби, вместо Кипра — Турция: где теперь скупают жилье богатые россияне

В Эмиратах свои прелести. Желающих переместить туда свой бизнес заманивают довольно лояльной налоговой политикой Фото: Shutterstock

Турция и ОАЭ стали лидерами среди стран, где россияне нынче очень желают приобрести недвижимость. Это данные консалтинговой компании Knight Frank Russia. Еще в прошлом году рейтинг любимых российскими покупателями мест возглавляли страны Евросоюза — Португалия, Греция, Кипр и Испания, а Турция с Эмиратами даже не входили в топ-10.

Перемены связаны прежде всего с целями, которые есть у таких покупателей. Как показал анализ экспертов Knight Frank Russia, 70% запросов связаны с тем, что россиянам хотелось бы получить вид на жительство в другой стране. И лишь 30% приобретают недвижимость за рубежом ради вложения денег или чтобы там просто жить.

Как объясняют в компании Skolkovo Realty, раньше главным направлением для тех, кто покупал недвижимость ради зарубежного резидентства, был Кипр. Но сейчас, из-за санкций, на Евросоюз уже — никаких надежд. Кипр заявки от россиян на получение ВНЖ при покупке местной недвижимости по-прежнему принимает. Но Турция и Эмираты, где российским инвесторам сейчас гораздо более рады, по спросу его резко обогнали.

Турецкое гражданство можно получить при инвестициях в недвижимость от 400 тысяч долларов и сроке владения ею от трех лет (это очень лояльные условия — с учетом, что речь идет не о ВНЖ, а о гражданстве). Зачем оно россиянам? Как объясняют эксперты Knight Frank Russia, зачастую - как трамплин для эмиграции в США. Для турецкоподданных это гораздо проще, чем для граждан России.

В ОАЭ — свои прелести. Желающих переместить туда свой бизнес заманивают довольно лояльной налоговой политикой. Ну и местным аналогом ВНЖ.

Впрочем, эти же страны — лидеры спроса и у тех, кто хотел бы на зарубежной недвижимости банально заработать: сдавать ее в аренду или через какое-то время выгодно перепродать. Чаще всего для таких целей покупаются апартаменты или коммерческая недвижимость в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби.

И новая тенденция — россияне «с деньгами» стали гораздо активнее присматриваться и к другим странам Ближнего Востока — Саудовской Аравии, Катару, Египту, Бахрейну.

Запросы же на некогда популярные у наших богачей Лондон и Лазурный берег сейчас в основном связаны с тем, что там, наоборот, надо что-то продать.

- По нашим прогнозам, в течение двух лет Ближний Восток станет одной из самых популярных локаций для приобретения недвижимости среди состоятельных покупателей из России. Повышенный спрос обусловлен инвестиционным потенциалом и заинтересованностью властей Ближнего Востока в привлечении иностранного капитала, - считает региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева.

Топ-10 стран по спросу на зарубежную недвижимость со стороны россиян

(% от всех желающих приобрести жилье за границей)

1.Турция — 26%

2.ОАЭ — 18%

3.Кипр — 12%

4.Португалия — 12%

5.Греция — 9%

6.Мальта — 6%

7.Страны Карибского бассейна - 5%

8.Испания — 5%

9.Израиль — 4%

10.Сербия — 3%

(По данным Knight Frank Russia)