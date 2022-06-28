Суд приговорил к 20 годам колонии подрядчика строительства резиденции Путина

Второй западный окружной военный суд огласил приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Это вы можете верить чекам со строительного рынка, что вам демонстрирует бригадир о время ремонта. Но когда заходит речь о строительном контракте на 5 миллиардов 709 миллионов бюджетных рублей, все чеки и договора проверяются уполномоченными органами по итогам работ. И если находятся несостыковки, материалы тут же передаются в следственные органы.

Но жажда легкой наживы порой затмевает подрядчикам рассудок. Приходят они в себя уже на скамье подсудимых.

Второй западный окружной военный суд огласил приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко, обвиняемому в хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, - заявили в пресс-службе суда. - Он получил 20 лет колонии строго режима со штрафом в миллион рублей, как того и просил в ходе прений государственный обвинитель.

Отметим, что потерпевшей стороной признана Федеральная служба охраны (ФСО) России, ущерб которой превысил 1,2 миллиарда рублей. И Михайличенко в выявленной преступной схеме не единственный, кому предстоит возвращать похищенные средства.

Прокурор запросил: экс-главе ФГУП "Атэкс" при ФСО Андрею Каминову – 18 лет колонии строгого режима, предпринимателю Сергею Литвинову – 17 лет колонии строгого режима, бывшему начальнику службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майору Игорь Васильеву – 8,5 лет колонии общего режима. Бывшему гендиректору компании "Климат проф" Борису Мальцеву и полковнику ФСО Дмитрию Улитину прокуратура попросила назначить по 8 лет колонии общего режима.

Отметим, что часть срока фигуранты дела уже провели под следствием. Факт хищений был установлен несколько лет назад, а задержания прошли пять лет назад. Суд рассматривает это дело почти три года.

Того же Михайличенко задержали еще в 2016 году, а Басманный суд Москвы осудил в 2018 году за контрабанду элитным алкоголем. Следователи уже знали, что все мошеннические схемы с хищением средств при строительстве ведут к нему, а потому сделали все, чтобы тот не успел скрыться.