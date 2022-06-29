Расписания вели на листочках: как агрегатор спортивных площадок Findsport сначала никому был не нужен, а потом стал "Убером" для спортсменов

Александр Меркулов

Первый опыт

Александр Меркулов - родился в Москве, и с самого детства был тесно связан со спортом. Отец - тренер по акробатике и спортивной гимнастике, Александр помогал ему проводить занятия, занимался рекламой и уже в школьном возрасте зарабатывал на этом первые деньги. Занимался серьезно сам и достиг уровня мастера спорта по акробатике.

Еще одной страстью стало программирование, поэтому Меркулов поступил в Московский автомобильно-дорожный институт на факультет автоматизированных систем управления, где постигал тонкости разработки цифровых систем, в то время как тогда в начале 2000-х многие выбирали популярные на тот момент специальности юристов и экономистов.

“Уже на младших курсах хотелось подзаработать, но не просто заниматься чем угодно ради денег, а создавать что-то новое и интересное. Случайно узнал от друга об одном общем знакомом, который разрабатывал сайты, тогда это направление было малораспространённым и только-только развивалось. Я подумал - почему бы и нет, если у кого-то получилось, почему я не смогу? Можно сказать, загорелся этой идеей”, - вспоминает сам предприниматель.

Преимущество такого бизнеса в том, что необходимы минимальные стартовые затраты - основным вкладом является собственно труд и необходимые компетенции. Александр Меркулов вместе с другом и теперь уже деловым партнёром Павлом Петриковым открыл небольшую веб-студию. Занимались всем сами, в том числе рекламой, маркетингом и продажами. Сделали сайт, напечатали визиток, добавили услуги по обслуживанию компьютеров - установка операционных систем, борьба с вирусами, настройка сети, принтеров. Новых клиентов искали через “холодные звонки” - по толстому справочнику организаций “Товары и услуги” обзванивали все компании, предлагали создать им сайт.

“Самый первый наш клиент сказал, что может поработать бартером, что в те времена было совершенно нормально. Это была компания, которая регистрировала фирмы. А нам как раз нужно было создать юридическое лицо, а как это сделать, пока было непонятно. Тогда это был длительный, непонятный и сложный процесс, как черный ящик, нужно было сделать кипу бумаг, везти куда-то в налоговую инспекцию. Вот так все само совпало. Мы делали сайт, а они нам открыли ООО”, - рассказывает Меркулов.

Первое время не было собственного офиса - в фирме знакомых снимали только “переговорку”, где можно было встретиться с клиентом, остальное делали из дома на компьютере. Постепенно заказчиков становилось все больше, веб-студия стала заниматься не только разработкой, но и продвижением сайтов в поисковых системах, затем контекстной рекламой и переросла в интернет-агентство полного цикла Binario.

Booking для спорта

Поворот в предпринимательской судьбе случился в 2013 году, когда к Александру Меркулову пришёл один из его сокурсников Дмитрий Крикунов. На тот момент он проводил корпоративные спортивные мероприятия и постоянно сталкивался с арендой спортивных площадок. Крикунов рассказал Меркулову, что этот процесс отнимает много времени и сил. Если и были какие-то сайты у футбольного поля или баскетбольного зала, то расценки, расписание, условия нужно было узнавать по телефону, дозваниваясь порой целый день. Ответить мог человек, который не владеет информацией о параметрах площадки, которому вообще это неинтересно. Поэтому Крикунов предложил разработать внутреннюю систему, где сводилась бы вся необходимая информация по разным спортивным объектам.

“Однажды меня посетила мудрая мысль: наша система будет полезна многим! Спортсменам не хватало общедоступного поисковика и агрегатора информации. В итоге с Дмитрием Крикуновым и партнерами решили зарегистрировать компанию и сосредоточиться на продукте, названном Findsport, который будет, условно говоря, аналогом Booking.com, только для спортивных площадок. Я стремился к максимальной автоматизации, чтобы пользователь мог забронировать и оплатить спортивную площадку онлайн. В свою очередь, самим площадкам мы могли бы дать систему управления своими объектами. Положительным моментом стало, что за счет накопленного опыта мы видели задачу с точки зрения как ИТ-разработки, так и понимания принципов работы спортивного бизнеса ”, - комментирует Александр Меркулов.

Нужно понимать, что на тот момент представлял собой этот рынок. Хозяином положения была администрация площадки, а не клиент. Желающим арендовать поле или зал нужно было пройти своеобразный тендер - обязательно приехать лично на разговор, согласиться на все условия (например, некоторые площадки нужно было бронировать минимум на сезон), и тогда в зависимости от платежеспособности клиента ему "заряжали" цену. Как правило, график занятий для игровых видов не менялся годами, поскольку команды боялись потерять свое время и бронировали на месяцы и годы вперед.

Первое, с чем столкнулись основатели Findsport - консервативный подход и незаинтересованность самих площадок. Расписание велось в бумажном виде, постоянно путалось, терялось, что-то менялось, однако менять никто ничего не хотел.

"Управляющие объектами убеждали, будто у них нормально выстроена система и нет отбоя от клиентов. Но я-то знал: это не вполне так. В реальной жизни постоянно появляются часы простоев, в том числе из-за отмен бронирований. Я был уверен, наша платформа повысит результативность работы площадок с высокой загрузкой. Они станут еще эффективнее продавать свое время, решат проблему с заполнением простоев из-за отмен", - отмечает Александр Меркулов.

Другой проблемой стало отсутствие пользователей на первых порах - доказывать востребованность своего продукта без конкретных примеров сложно. Если в агрегаторе нет площадок, туда не пойдут пользователи, и соответственно, без аудитории агрегатор неинтересен для площадок. Решить эту проблему смогли, подключив те объекты, с которыми уже давно работал Дмитрий Крикунов при организации мероприятий.

Год от года конъюнктура играла на руку Findsport - увеличивалось количество частных спортивных объектов, а повседневная жизнь все более цифровизировалось, стандартом стало искать информацию в интернете, а не по телефону, использовать мобильные приложения. На сегодняшний день агрегатор представляет выбор из более 400 площадок по двум десяткам видов спорта в Москве, Петербурге и еще 13 городах. Без преувеличения можно сказать, что сервис изменил привычки десятков тысяч любителей спорта и сделал доступ на спортивные объекты более простым, быстрым и понятным для этих людей.

Само собой, появились и подражатели - многие пытались скопировать модель Findsport, однако, по словам Меркулова, какого-то результата смогли достичь только пару агрегаторов, остальные "спотыкались" на нюансах работы площадок.

"Не было глубокого понимания внутренних процессов на местах. Сервисы не были приспособлены к реальности, и, как следствие, не получили интереса у потенциальных пользователей. Персональная работа с клиентами в этой сфере - трудная. Многие полагают, что достаточно сделать сайт, и он будет работать и зарабатывать сам. Но сайт не выстроит вашу стратегию, не будет управлять персоналом вместо вас, не убедит попробовать новый и пока непонятный продукт", - объясняет предприниматель.

Александр Меркулов подчеркивает, что Findsport в том числе дает импульс для развития частного спорта. Так, владелец одного из футбольных манежей рассказал на личной встрече Меркулову, как пришел к своему бизнесу. Оказалось, однажды он с партнером обнаружил интересное помещение. Друзья играли в футбол и пользовались Findsport. Нашли на сайте похожие площадки. Проанализировали занятость, стоимость бронирования, посчитали ориентировочную доходность. Приняли решение построить собственный футбольный манеж. И это далеко не единственный пример.

С ракеткой, но не теннис

Спустя два года после открытия FindSport Меркулов и Петриков решили расстаться с интернет-агентством и продать бизнес - хотелось развиваться в другом направлении, да и доходы Binario уже не соответствовали амбициям компаньонов. Новую нишу не пришлось долго искать - к этому время уже была готовая идея. Александр пытался подключить к Findsport площадки для сквоша. Это пока мало распространённый в нашей стране вид спорта, схожий с теннисом, но игроки не перекидывают мяч на другую сторону, а бьют им об стену так, чтобы соперник не смог его отразить.

"Я познакомился с президентом федерации сквоша Кириллом Перовым. Он рассказал, сквош, хоть и набирает популярность, но далеко не все даже слово такое знают. Я понял, что для FindSport это не интересное направление, потому что очень мало площадок, мало игроков. Бронировать нечего, людям предлагать нечего. Но мне запомнилось, что в клубы выстраивается очередь, идёт постоянная запись, люди находятся в постоянном списке ожидания. Было понятно, что спрос выше предложения.

Второй момент истины - работая над FindSport, мы видели, как, например, растёт коммерческий футбол в Москве. Стало понятно, что все тоже самое будет со сквошем, это просто вопрос времени. Единственное, что сдерживает развитие, это инфраструктура. Сразу в голове сложилась бизнес-модель".

Когда зашел разговор о дальнейшем развитии, Меркулов и Петриков сразу вспомнили эту идею и решили создать собственный сквош-клуб. Взяли вырученные от продажи агентства средства, добавили накопления и кредиты и, хоть и не без труда, нашли подходящее помещение - помогли партнёры по FindSport, к тому времени построившие собственные десять футбольных полей. Оборудовали корты. В апреле 2017 клуб City Squash открыл свои двери в районе "Ленинский проспект". Расчет оказался верным, с первого же месяца площадка стала получать прибыль. За два с небольшим года партнёры полностью окупили затраты.

Партнёры понимали, что нужно расширяться, и стали прорабатывать планы открытия второго клуба. Инвестором выступил один из клиентов, он лично посещал действующий клуб и видел его высокую загрузку. Второй клуб у метро "Сокол" начал работу в 2019 году и был уже в два раза больше - 6 кортов, а летом 2021 года, поскольку и они были максимально загружены, открылись еще три. К маю 2022 года Меркулов и Петриков полностью вернули инвестиции, которые составили порядка 20 млн рублей. Сегодня City Squash занимает весомую долю рынка, имея 12 кортов из 72 в Москве.

На государственном уровне

Александр Меркулов является членом рабочей группы при Минспорте России по цифровизации спортивной отрасли. Как рассказывает предприниматель, в рамках этой активности он посещал множество российских регионов, чтобы вместе с коллегами поделиться экспертизой и опытом в цифровизации спорта, сделать обзор и анализ существующих цифровых продуктов в спортивной отрасли, какие положительные эффекты эти продукты дают всем участникам процесса: клиентам, спортивному бизнесу и государству.

"В регионах мы наглядно показывали, что внедрить "цифру" в спорт на региональном уровне это не так уж и сложно и не настолько дорого, как кажется на первый взгляд, потому что существует множество готовых решений. Некоторые полагают, что нужна сложная разработка и надо реализовать множество государственных сервисов. Но по факту уже есть частные игроки, которые закрывают все основные потребности, которые есть у потенциального спортсмена и отрасли в целом. По итогу нашей работы регионы готовили стратегию цифровизации и выбирали сервисы для дальнейшей работы или занимались проработкой собственных цифровых решений. Считаю это важным и положительным вкладом в развитие отрасли", - рассказал Александр Меркулов.

Помимо этого, бизнесмен активно участвует в других профильных конференциях, круглых столах и других мероприятиях по теме цифровизации. Так, недавно на самой крупной по теме интернета конференции "РИФ" Меркулов выступал с докладом и представил аналитику, как спортивная отрасль восстанавливалась после ковида.

Планы на будущее

По словам Александра Меркулова, FindSport продолжает успешно развиваться по основному направлению - подключаются спортивные клубы, получают от агрегатора клиентов, улучшают свои процессы благодаря технологиям.

"Мечтаю разработать агрегатор и систему управления групповыми тренировками. Любители спорта смогут с легкостью отыскать занятие по вкусу: от фитнеса до сквоша. Спортивные клубы получат удобный сервис для систематизации клиентской базы, управления абонементами, расчетом вознаграждений тренеров. Мы дальше будем развивать отрасль, предлагая все новые сервисы", - рассказал предприниматель.

Что касается выхода в новые регионы, Меркулов пока говорит об этом с осторожностью - не везде для этого созрели подходящие условия. В небольших городах пользователю проще обзвонить или дойти до существующих 3-5 объектов, чем пользоваться агрегатором. Но с ростом количества площадок, конкуренции между ними появится и поле для цифровизации, а пока основная аудитория - это крупные города-миллионники.

Секреты успеха от Александра Меркулова

• Надо быть готовым преодолевать собственные барьеры и идти вперед, все предпринимательство построено на этом.

• Главное найти то, что нужно и важно вашему клиенту и желательно, чтобы он уже за это платил. А дальше, просто сделайте чуть лучше, чем все остальные.

• Нужно анализировать и считать, но нельзя слишком сильно этим увлекаться, потому что если пытаться просчитать абсолютно все, то можно убедить себя в чем угодно и потерять связь с реальностью.