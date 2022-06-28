Школьники из Донбасса дошли до "Победы"

Команды из ЛНР и ДНР впервые примут участие в финале всероссийской военно-спортивной игры

В финальной части военно-спортивной игры «Победы», в которой ежегодно участвует более трехсот тысяч детей и подростков из всех уголков страны, впервые выступят команды Луганской и Донецкой народных республик. Об этом стало известно во время пресс-конференции организаторов игры, которыми выступили военно-патриотическое движение «Юнармия», Министерство обороны России, Минпросвещения и Российское движение школьников.

Военно-спортивная игра «Победа» – одно из ключевых ежегодных событий юнармейского Движения. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы». Финал традиционно проходит в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино. В этом году соревнования состоятся с 4 по 8 июля.

В финале участвуют команды по 10 парней и девчонок в каждой. Ребята из Донбасса представляют организацию «Молодая гвардия – Юнармия» ЛНР и ДНР», с которой в мае этого года «Юнармия» подписала соглашение о сотрудничестве. Сборные ЛНР и ДНР прошли в финал без отборочных соревнований: в условиях боевых действий провести отбор не представлялось возможным. А вот остальные (на финал, помимо ЛНР и ДНР, съедутся команды из 82 регионов России) пришлось сразиться со сверстниками во время региональных этапов.

- На игру приедут лучшие из лучших, действительно увлеченные спортом, творчеством, наукой, военным делом, - сказал начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный. - Помимо хорошей личной подготовки, для победы в игре крайне важны командный дух и взаимопонимание.

Главный конкурс финала называется «Дорога победителей». Команды отражают атаку «диверсантов», исполняют роль саперов, преодолевают зараженную местность и оказать первую доврачебную помощь. Есть еще творческий конкурс «Визитка», строевой «Статен в строю, силен в бою», стрелковый «Огневой рубеж» и викторина «Ратные страницы истории Отечества».