Пятая часть россиян считает нормальным, что у женщин зарплаты меньше, чем у мужчин

Женщины в России зарабатывают в среднем на 37% меньше мужчин. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) показало, что женщины в России зарабатывают в среднем на 37% меньше мужчин. Основными причинами стали низкие зарплаты в классических «женских» профессиях, а также нежелание работодателей брать женщин с детьми. Как оказалось, такая ситуация устраивать только пятую часть россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

42% россиян считают ужасной несправедливостью, что зарплаты женщин в России, как правило, ниже, чем у мужчин. Причем почти в два раза.

«В стране огромное количество матерей-одиночек. Они работают и за себя, и за отсутствующего отца ребенка. И все равно мало зарабатывают», - сокрушается участница опроса.

«Я считаю, что и мужчинам, и женщинам платить нужно одинаково за выполненную работу, и никакой гендерной дискриминации», - говорит другой респондент.

А вот 36% участников опроса верят, что женщины в нашей стране зарабатывают меньше мужчин не потому, что не могут много получать, а потому что не хотят. При желании любая женщина в стране может добиться карьерного успеха и высокой зарплаты, уверены респонденты.

«Женщина должна сама развиваться, учиться, быть самодостаточной, чтобы не надеяться на кого-то. А многие женщины считают, что обо всем должен заботиться муж», - уверена участница исследования.

18% опрошенных называют сложившуюся на рынке труда ситуацию абсолютно нормальной. Их вполне устраивает, что зарплаты женщин ниже зарплат мужчин, ведь именно мужчина должен быть добытчиком в семье, а женщина должна просто ему помогать, работать просто от скуки или для собственного удовольствия, но никак не ради денег, считают респонденты.

Оставшиеся 4% участников опроса добавили, что затрудняются прокомментировать ситуацию.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 8,8 тысячи человек.

Напомним, ранее специалисты ВШЭ провели исследование и выяснили, что женщины в России зарабатывают значительно меньше мужчин. Причинами этого, как правило, становится нежелание работодателей брать на работу молодых женщин, которые могут уйти в декрет, или женщин с детьми. Также многие женщины не всегда могут устроиться на нормальную работу на полный день, т.к. заняты домашними делами. Ну и наконец, традиционно «женские» профессии зачастую оплачиваются намного ниже, чем «мужские».