Новую систему высшего образования в России презентуют осенью

Теперь мы будем создавать новую национальную уникальную систему высшего образования Фото: Анастасия Осипова

Такое в Госдуме редко увидишь: большую часть депутатских кресел заняли ректоры, преподаватели, аспиранты, студенты. Обсуждали, по какой системе будут учить в российских вузов после выхода из Болонского процесса.

Тема на слуху уже третий месяц. Даже те, кто раньше Болоньей не особо интересовался, усвоили: это двухуровневая система, когда студент сначала учится 4 года на бакалавриате, а потом еще 2 года в магистратуре, причем продолжить учебу может по другому направлению. Мало ли – передумал человек быть журналистом и решил стать юристом. Причем можно не только сменить направление, но и вуз, и даже уехать доучиваться в другую страну, и в любом месте этой единой системы засчитают оценки и признают диплом. Так же свободно профессор из любого нашего вуза может читать лекции в западном. В академической и студенческой мобильности и была главная прелесть Болонской системы, к которой Россия присоединилась в 2003-м. Теперь мы из процесса вышли. Глава Министерства науки и образования Валерий Фальков уверен, что это пройденный этап и жалеть не о чем — будем создавать новую национальную уникальную систему высшего образования. Ожидалось, что к парламентским слушаниям уже все будет готово, но прозвучали только наброски. А полный расклад министр пообещал презентовать уже осенью.

НУЖНЫ ТВОРЦЫ

Бакалавриат на слушаниях нещадно критиковали. Ярко, образно, хлестко. Вот, например: если бы Менделеев и Королев учились по болонской системе, мы бы не полетели в космос и не получили бы таблицу химических элементов!

- Четырех лет недостаточно для подготовки выпускника к профессиональной деятельности по ряду направлений, — уверен Валерий Фальков.

Взять, к примеру, юристов. В правоохранительные органы бакалавров не берут работу - требуют два диплома, еще и магистерский. И какой смысл учить шесть лет, если можем подготовить квалифицированного юриста за пять, как в советские времена? С магистратурой тоже не все ладно, особенно в части свободной смены специальности при поступлении. Ведь как задумывалось? После 4 курса добросовестный и увлеченный студент попадет на спецуровень, где получает углубленную и специализированную подготовку. Но из-за лихих межпрофильных треков, которые, впрочем, не запрещены, вузам нередко приходится за 2 года готовить квалифицированного инженера или юриста из бакалавра-историка, не имеющего нужного базового образования. То есть почти с нуля. Совсем запретить менять специальность в магистратуре Минобрнауки не собираются, но точно добавят строгости. К тому же не все вузы в состоянии готовить магистров: не хватает преподавателей, технической базы...

- При отсутствии фундаментальности в образовании готовим исполнителей, а нам нужны творцы, - припечатал министр.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) напомнил, что еще в 1996 году в России разрешили вузам на добровольной основе выстраивать систему образования по принципу бакалавриат + магистратура, при этом 90% студентов продолжили учиться на специалитете. А вот введение «принудительной бакалавризации» депутат назвал грубой ошибкой: мол, половина успешных студентов на стадии бакалавриата уезжают за рубеж – данные ВШЭ.

- Бакалавр получает примерно на 40 процентов меньше знаний, чем специалист, - продолжил Олег Смолин критиковать Болонский период. – На технических направлениях в учебном плане специалитета более 1800 часов фундаментальной математики, а на бакалавриате 1200. Специалитет готовит будущего конструктора, а бакалавриат — пользователя чужими конструкторскими разработками.

Глава Министерства науки и образования Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПЕЦИАЛИТЕТ – В ПРИОРИТЕТЕ

Фундаментальность непременно вспоминают, когда речь идет о советском пятилетнем специалитете. Его-то и предлагают сделать приоритетным в новой системе высшего образования. Этот формат активно отстаивает ректор МГУ и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Называет нашей главной «ценностью, которую нужно трепетно сохранять».

- Не все европейские вузы присоединились к Болонской системе, во Франции, например, инженеров готовят только на специалитете, - заметил он.

Предложение Виктора Садовничего такое: дать вузам больше автономии и три модели образования на выбор. Первая – пяти- или шестилетний специалитет, причем под него нужно отдавать больше половины бюджетных мест (аплодисменты в зале). Вторая модель - интегрированная магистратура, когда студент учится сразу шесть лет по одному профилю. После 4 курса продолжает учебу в магистратуре без дополнительного поступления либо завершает бакалавром. Эту схема, как оказалось, в МГУ выбирают 90% студентов. И третий вариант – болонский: бакалавриат+магистратура, который хорош для отдельных областей образования и иностранных студентов. Все три модели подразумевают продолжение обучения в аспирантуре.

В Минобрнауки тоже — за специалитет как за самостоятельный уровень образования. При этом вузам предлагают принимать специалистов в магистратуру на бюджетные места по схеме 5+2. А для IT-шников можно и 5+1.

А МОЖЕТ 2+2+2?

Президент Российского университета дружбы народов (РУДН) и бывший министр образования Владимир Филиппов попытался отстоять болонскую систему.

- Большинство европейских вузов перешли на схему 3+2, а мы – на 4+2. То есть Россия с самого начала выбрала свой путь. Никто нам не диктовал, какое содержание и какие дисциплины должны быть в учебных программах. У нас и сейчас самый большой специалитет в мире. Так что одно другому не мешает, - отметил он.

Владимир Филиппов напомнил, что в 1989 году ЮНЕСКО издал и направил во все страны документ о том, чтобы не признавали дипломы специалистов советских вузов уровня магистратуры, так как степени магистра должен предшествовать бакалавриат. РУДН, где учится много иностранцев, задолго до Болонского процесса начал практиковать двухуровневую систему. Сейчас 95% стран реализуют бакалавриат+ магистратура. Не потеряем ли мы иностранных студентов из СНГ, Китая, Индии, переживает ректор.

- Иностранцы приезжают учиться к нам в те вузы, где есть качество, и учатся с удовольствием на том же специалитете, - парировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ДИПЛОМЫ ПРИЗНАЮТ И БЕЗ БОЛОНЬИ

Еще один прокол нашего участия в Болонском процессе — то, что российские дипломы неохотно признают за рубежом и их приходится подтверждать. Но, оказалось, в Болонье мы или нет, не играет роли.

- Членство в Болонской системе не подразумевало, и нет таких примеров, что, находясь в ней, мы стали бы частью, если хотите, этой системы. А на это влияет двустороннее соглашение, либо межвузовские коммуникации, - пояснил Вячеслав Володин.

Дело вот в чем. Страны-участники Болонского процесса – члены Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе (Лиссабонская конвенция). Россия сохраняет свое членство в этой конвенции, поэтому каких-либо изменений в части признания российского образования со стороны европейских государств-участников Болонского процесса не предполагается. Звучит вдохновляюще.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

Основным форматом обучения оставят очный, а дистанционные технологии будут вспомогательными. Например, 3-4 дня в неделю лекции, практикумы, семинары, а 1 день – для консультаций.

Обязательный модуль по цифровому образованию введут на всех направлениях.

Нужно завлекать выпускников вузов в аспирантуру: добавлять бюджетные места, финансировать интересные научные проекты, открывать молодежные лаборатории, давать жилищные сертификаты и научную ипотеку.

Пора повысить стипендии до уровня минимальной оплаты труда.

А зарплаты преподавателей — до уровня европейских.

Аттестации, аккредитации, повышение квалификации преподавателей должны проводить государственные отраслевые вузы, а не частные «фирмешки», у которых кроме печати ничего нет.

Формулировку «оказывают медицинские услуги», унизительную для медиков, в законе нужно заменить на уважительную «медицинская помощь».