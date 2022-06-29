«Перёкресток» провел зож-лекторий в рамках 8-го международного фестиваля йоги в России

В рамках программы фестиваля «Перекрёсток» организовал лекционный шатёр, где выступили эксперты в области food-индустрии, нутрициологии и ритейла. В формате открытой дискуссии эксперты рассказали о том, как придерживаться принципов осознанного потребления, какую роль играет торговая сеть в формировании полезных привычек у покупателей и как найти растительные альтернативы привычных продуктов в супермаркете.

На входе в лекционный шатер гостям предлагали продегустировать комбучу от собственной торговой марки сети «Зелёная линия», а в качестве правильного перекуса участникам были предложены яблоки.

В первой сессии выступали спикеры таких крупных компаний, как Bite, SPLAT Global, Велком, 4Fresh, PROTEIN REX, ЛЕОВИТ, Velle и другие. Спикеры подробно рассказали о том, как правильно формировать полезные привычки в своем питании, рассказали про технологические процессы производства растительной колбасы, мяса и молока, а также привели примеры новых трендовых и необычных ЗОЖ-товаров. Продолжили обучающий лекторий эксперты торговой сети «Перекрёсток», которые в формате открытой дискуссии поговорили о том, какова роль ритейла в мире ЗОЖ и раскрыли данные из исследований о здоровых перекусах. В заключительной сессии была освещена тема осознанного потребления и жизни в стиле Эко. Среди спикеров программы - Сёстры Елена и Анастасия Костюхины, специалисты по питанию и нутрициологии, со-основатели проекта Get Health. Специалисты рассказали о том, как еда влияет на организм и как в ритме большого города без труда придерживаться здорового рациона.

В зоне сервиса «Собиратор» самые маленькие участники фестиваля учились разделять мусор в формате эко-стартов, рисовали и выигрывали памятные призы от партнеров. Там же проходила выставка экспонатов, созданных из выброшенных предметов от художественного МУзея МУсора «МУ МУ». Гости смогли увидеть две инсталляции в рамках мероприятия: «Радостное платье из фантиков», которое полностью состоит из оберток от сладостей, а также экспонат «Животные из сланцев из тапочек», которые были изготовлены из летней обуви.

Кроме того, любой желающий мог сдать ненужную одежду в контейнер городского сервиса «Зелёная капля», который был установлен напротив шатра «Перекрёстка». После сортировки содержимое контейнера будет отправлено в «Секонд-хенды», а изделия, непригодные для повторного использования, отправят на переработку.

«Мы искренне благодарим организаторов программы за уникальную возможность стать генеральным ритейл партнером такого масштабного события! Поддерживать развитие здорового образа жизни в стране – одна из главных миссий «Перекрёстка». Спасибо участникам за вовлеченность и свежие идеи. Ваше мнение очень важно для нас и поможет нам стать еще лучше», – рассказала Елена Воронцова, руководитель направления ЗОЖ и Эко торговой сети «Перекрёсток».

Международный день йоги – самый масштабный тематических фестиваль в России, ежегодно мероприятие насчитывает 70 000 участников, объединяет 2,5 тысячи человек на массовые практики и включает в себя более 50 площадок. Цель мероприятия – менять саму среду обитания, объединяя все больше людей общей целью личностного роста, здоровья, активной жизненной позиции и следования тенденциям развития.