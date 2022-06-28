Глава СК России: за пять месяцев киевский режим убил на Донбассе 30 детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: roscongress.org

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на площадке Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге рассказал, что с 2014 года для установления обстоятельств преступлений украинских силовиков действует специализированное подразделение центрального аппарата, где 300 следователей задокументировали сотни преступлений украинских силовиков.

«Расследуя их, ведомство руководствуется положениями российского законодательства и нормами международного права, позволяющими вести уголовное преследование иностранных граждан. С момента эскалации конфликта в Донбассе украинской стороной с 17 февраля 2022 года установлена гибель от действий киевских силовиков более 900 гражданских лиц, в том числе свыше 30 несовершеннолетних, более 2 тысяч человек получили ранения», - заявил Бастрыкин.

Глава ведомства обратил внимание, что следствием принимаются меры, связанные с фиксацией причиненного ущерба Мариуполю. Криминалисты Следственного комитета уже осмотрели более 70 разрушенных домов, и экспертам предстоит оценить причиненный ущерб.

«Жестокость и зверства украинских силовиков поражают, и они сопоставимы разве что с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. И это несмотря на то, что русские и украинцы являются славянами, фактически единым народом. При этом украинские военные не жалеют и своих сограждан, используя мирное население в качестве «живого щита», - отметил глава СК России.

Председатель СК России подчеркнул, что следователи считают своим долгом как расследовать преступления, так и оказывать помощь раненым и родственникам погибших. А на территории России сотрудники ведомства работают с беженцами и делают все возможное, чтобы им помочь.