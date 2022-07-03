Разумные динозавры научили древних греков квантовой физике

- Если встретишь Пифагора, передай ему, что E=mc2! Фото: Shutterstock

Археологи - самые консервативные ученые. Но что происходит, если современная техника позволяет археологам найти нечто неожиданное? Наш сегодняшний рассказ - о «неуместных» находках.

Затерянный мир-2022

Что будет, если летать над амазонской сельвой и светить в нее лазером? Будет открытие мирового масштаба. Жить в последнее время скучно. Все уже открыто. И никто не мог предположить, что в 2022 году мы отыщем не затерянный храм. И даже не город. А целую страну, неизвестную прежде цивилизацию. Дворцы, пирамиды - да, как в Египте. Улицы и кварталы. Единая сеть городов, соединенных прекрасными дорогами. Все это скрыто в густых джунглях, где не бывает никого.

Золотой город на окраине египетской Гизы обнаружили с помощью подземного радара. Фото: Amr Abdallah DALSH/REUTERS

У этой цивилизации нет пока даже названия. Мы не знаем, что за народ там жил, на каком языке говорил, цари или демократия, пирамиды - зачем? А может, это и есть Атлантида? Только не на погибшем острове, как все думали, а в «море зеленом» (чуть не написал «тайги»)?

Но ладно, сельва, места глухие. Египет. Гиза - окраина Каира. Миллионы туристов. Гиды с верблюдами. Все копано-перекопано. И вдруг в прошлом году прямо тут отыскивают Золотой город. Тот самый, куда фараон уходил во дни сомнений, во дни тягостных раздумий. Что он был - знали. Его искали. Помог подземный радар. Уже копают: стены появились из песка.

А можно вообще не покидать стен лаборатории. Вавилонский рельеф из музея. Сотрудница посветила на него специальной лампой. И как по волшебству проявилось изображение призрака. Самое древнее в истории, между прочим!

Зачем античности компьютер?

Все эти находки - разной степени «неудобства» для науки. Нашли Золотой город - скорее обрадовались. Были письменные источники, и вот «все совпало».

Город в джунглях - уже неприятная находка, излишне будоражащая. Там ведь быть ничего не могло. Влага, лес, пауки и змеи. Кто в здравом уме там поселится? А ум у представителей «неудобной» цивилизации был куда как здравый. Проектировали свои поселения по урбанистике XXI века, чтобы всем жителям удобно было. Потом еще и надписи найдут. Вроде интересно, а как придется учебники править - сплошное расстройство.

Но есть артефакты совсем «неудобные». В их подлинности никто не сомневается, они на виду, о них говорят, но аккуратно замалчивают их «неудобство». И это в первую очередь, конечно, Антикитерский механизм.

Ныряли, нашли какие-то бронзовые кольца. Компьютерная томография позволила заглянуть внутрь (это же все слиплось от воды в комок) и ужаснуться: да перед нами аналоговый компьютер!

Есть от чего впасть в ступор. Считается, что вычислительные машины стали медленно появляться с XVII века, а по-хорошему, с XIX. А тут античность.

Оказалось, этот «компьютер» мог вычислять затмения, позиции планет, Луны и Солнца и много чего другого. И вопросов море: почему он один? Откуда он взялся? Кто тот гений, который его создал, а может, не создал? И не было ли прежде нас цивилизации, слабым светом которой озарены учения наиболее древних, известных нам философов и ученых?

Великие учителя

Кто-то был тут до нас: эта мысль кажется вызывающей современной науке, но науке древней она казалась сама собой разумеющейся.

Читая Пифагора (его сочинения не дошли, но обильно цитируются другими) или Платона, часто ловишь себя на мысли: а ведь мы только сейчас понимаем всю глубину их идей! Наука лишь в XXI веке добралась до этого.

Сами древние ссылались на египтян. К ним ездили учиться и Пифагор, и Платон. По их рассказам, египтяне оперируют историями в сотни тысяч лет.

Про Атлантиду, в широком смысле про цивилизацию до нас, - это их рассказ, лишь переданный Платоном.

Но вот закавыка. Не видят археологи у самих египтян таких записей. И Древний Египет, хоть и древний, но на 5 - 6 тысяч лет вглубь прослеживается, и все. А дальше, как у всех, каменные топоры.

И мало кто задаст хороший вопрос: вот, археология не видит. А… должна?

Несколько лет назад британцы выкатили исследование. Скажем, сто миллионов лет назад на Земле в самом деле были города, машины - развитая культура. Потом погибла. Мы ее сейчас откопаем?

Это нам кажется, что пластик разлагается «долго». По нашим меркам - да. По геологическим - быстро. Потом земные

пласты давят, перерабатывают артефакты. И вывод: нет, археологически такая цивилизация практически неуловима.

Тут на сцену выступает то, что называют «неуместным артефактом».

Златые цепи в угле том

В 1891 году выдалось холодное лето. Жительница американской глубинки мисс Калп со вздохом посмотрела за окно: там лило - и достала несколько кусков угля, чтобы зажечь печь. В одном вдруг что-то блеснуло. Калп ударила по углю, из него вылетела золотая цепь отличной старинной работы. Старинной насколько? Любой геолог скажет: этому куску угля не менее 300 миллионов лет.

Таких находок много. Но с каждой надо разбираться. Это как с НЛО - свидетели случайные, доказательств мало, слухов много, но тем не менее какое-то рациональное ядро есть.

На рисунках из Древнего Египта изображен НЛО... Фото: Shutterstock

Серьезные исследователи выделили ядро таких артефактов: вот, с этим не поспоришь. Это знакомый нам Антикитерский механизм, монета викингов, обнаруженная в штате Мэн, колокол с надписью на тамильском, который отрыли в… Новой Зеландии, и - после споров и пересудов - Туринская плащаница. Она подлинная, но как отпечаталось изображение, понять никто не может.

К ним примыкают сомнительные. Это батарейка, собранная в Древней Персии (ладно, собрать ее не проблема, но если ты не открыл еще электричества, зачем она тебе?). Древнеримская голова из Мексики (причем ее замуровали в кладку еще до испанцев). И та самая металлическая ваза (см. Справку «КП»), которую выбило из камня при взрывных работах. Это не подделки, но с ними не ясно, что делать, как объяснить.

И наконец, фейки, розыгрыши, ошибки. Недавно историки Майкл Кремо и Ричард Томпсон написали книгу «Запретная археология», в которой стараются не рубить сплеча и с каждым случаем разобраться. Но что делать, например, с мисс Калп и ее золотой цепью, если не нашлось ни ее потомков, ни самой цепи? Вообще самые яркие открытия почему-то делали в XIX веке, и их уже не проверить.

Взять стальные шары возрастом 2,8 миллиарда лет - на самом деле это минерал пирит, он и должен быть круглым. Свеча зажигания, вынутая из камня, оказалась… свечой фирмы Champion, которую ловко засунули в камень. Бесчисленные «шестеренки возрастом 500 миллионов лет» - кусочки вымерших лилий, это вам любой школьник скажет.

Но ядро-то есть. И его надо как-то объяснять.

Не думай о прошедшем свысока

Первый пласт объяснений - мы плохо думаем о древних. Греки делали аналоговые компьютеры, римляне ездили в Америку (почему Сенека о ней и знает), персы собирали батарейки и радовались искре, индусы отлично плавили металл. Не делайте из предков неумех.

Второй пласт - а не было ли в самом деле на Земле другой цивилизации? Да, вопросов много, и главный: как она передала хотя бы какие-то знания тем же египтянам? Но теоретически это возможно. Климат миллионы лет назад был лучше. Чтобы быть разумным, необязательно происходить от обезьян: мышление и «речь» свойственны всем животным, а IQ осьминога выше людского. Может, это была цивилизация динозавров, напрасно объявленных тупыми? Есть что поизучать.

Наконец: а почему мы думаем, что время линейно? Что геологическим слоям в самом деле столько-то миллионов лет? Датировка слоев строится на анализе радиоактивности. Но физики все увереннее говорят: мы ничего не знаем о радиоактивности. И, в частности, наши оценки возраста пород и Земли в целом могут быть глубоко ошибочны.

И те же физики не исключают разрыва структуры пространства - времени. «Быстро поедешь - придешь во вчера», - как поется в английской детской песенке. Вдруг в окрестностях Земли пролетала мини-черная дыра, она образовала кротовую нору (дыру в пространстве - времени) и какое-то время все через эту дыру ходили? Бродили по каменноугольному лесу, теряли цепи, болты, гвозди. Но когда это было? А что если это… будет? И мисс Калп в куске угля нашла цепочку, потерянную в XXII веке? Что ж, как писал еще Платон, на самом деле нет ни прошлого, ни будущего, а настоящее - только иллюзия.

Этот металлический сосуд вроде вазы нашли при взрывных работах в США. Фото: Wikimedia Commons

СПРАВКА «КП»

Самые необычные артефакты «геологической» древности

В Шотландии нашли стальной гвоздь внутри песчаника возрастом 400 миллионов лет. В США при взрывных работах - металлический сосуд вроде вазы. В штате Иллинойс бурили и отыскали нечто наподобие монеты в слоях, которым 400 тыс. лет. В Оклахоме в уголь была впечатана железная кружка вполне современного вида. В индийском Дели стоит древняя колонна из металла, который не поддается ржавчине. В Египте на барельефе показаны вполне современные лампочки. На средневековом храме в Европе - космонавт в скафандре.

...а в средневековом соборе в испанской Саламанке - барельеф космонавта. Фото: Wikimedia Commons

СПРАВКА «КП»

Любой современный компьютер оперирует единицами и нулями и этими двумя цифрами шифрует всю информацию. Его мозг «ступенчатый» - например, информацию в «полторы единицы» он не видит. Аналоговый компьютер (например, логарифмическая линейка) - это вычисления с «бесконечно глубокими» значениями. Ведь деления линейки теоретически могут быть бесконечно мелкими. Сейчас приходится возвращаться к аналоговым компьютерам: цифровые достигли своего квантового предела и с ростом быстродействия будут давать все больше ошибок.

ДОСЛОВНО

«Пролетят века,

и наступит день,

когда мира предел разомкнет Океан. И перед нами предстанет чудесный

Новый свет, и Фула

(Исландия. - Ред.) больше не будет краем Земли».

(СЕНЕКА, I век нашей эры.)