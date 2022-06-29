В Германии из железнодорожных билетов уберут любые намеки на половую принадлежность пассажиров

Отныне, никаких Herr и Frau – только «дорогие гости» Фото: REUTERS

Суд в Германии обязал железнодорожного оператора Deutsche Bahn убрать из формы онлайн-бронирования билетов упоминание о половой принадлежности пассажиров.

Причиной стало обращение клиента, которого задел гендерный вопрос в анкете.

Рассмотрение дела длилось два с половиной года. В суд обратился гражданин, которого возмутила при заполнении формы бронирования железнодорожного билета необходимость выбрать обращение «господин» или «госпожа». В анкете не было третьего варианта, а без ответа на этот вопрос бронирование становилось недоступным.

После длительного рассмотрения, суд первой инстанции признал такую ситуацию дискриминацией небинарных людей, а Высший земельный суд, оставив решение в силе, добавил к нему и необходимость выплаты пострадавшему компенсации в размере 1000 евро. Кроме того, из билетов и анкет должно быть убрано любое упоминание о поле пассажиров, либо добавлен третий пол.

Никакие объяснения со стороны оператора железной дороги, что для изменения анкет, форм, документации и контента на сайтах нужны солидные средства на суд не подействовали.

Отныне, никаких Herr и Frau – только «дорогие гости».

– Нам удалось добиться выплаты в размере тысячи евро от Deutsche Bahn за моральный ущерб только во второй судебной инстанции. Нам было важно, чтобы концерны не чувствовали свою безнаказанность при неисполнении принятых законов и судебных решений, а платили штрафы. И дело в данном случае не просто в деньгах, – заявила адвокат обиженного клиента Фредерике Болль, которая также поведала, что сама относится к ЛГБТ-сообществу и с радостью берется за любое дело, связанное с «дискриминацией небинарных граждан».