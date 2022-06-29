Минобороны России сообщило, что в Питомнике уничтожено до ста боевиков нацформирования «Кракен»

B ходе ударов удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 32-х районах Фото: REUTERS

Под давлением Вооруженных Сил России противник несет на Донбассе значительные потери. Об этом сообщили на брифинге Минобороны России.

- В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих. В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих, - обрисовал на брифинге оперативную обстановку на Донбассе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии «уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники. При этом командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков, чтобы там спрятаться за спинами гражданского населения.

Но это не поможет: Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным оружием. За сутки ВКС России уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Резервов, как и новой военной техники тоже не будет.

Также в ходе ударов удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 32-х районах, базу ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаеве и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах из которых обстреливались населенные пункты Донбасса.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства на острове Кубанский, а также живая сила и военная техника в 216-и районах. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»», - перечислил уничтоженные цели Конашенков.

Также по словам генерал-лейтенанта силами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в Харьковской области, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Николаевской области, девять украинских беспилотников, семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

221 - самолет.

134 - вертолета.

1391 - беспилотный летательный аппарат.

351 - зенитный ракетный комплекс.

3853 - танка и других боевых бронированных машин.

692 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3052 - орудия полевой артиллерии и минометов.

3907 - единиц специальной военной автомобильной техники.