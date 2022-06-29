Бастрыкин заявил, что судить военных преступников из США и Великобритании будут в ДНР и ЛНР

В своем выступлении Александр Бастрыкин с положительной стороны отозвался о работе российских законодателей. Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин принял участие в работе X Петербургского международного юридического форума в секции «Мир и право».

В своем выступлении Александр Бастрыкин с положительной стороны отозвался о работе российских законодателей, что сформировали национальное законодательство, учитывая не только нормы международного права, но и прежде всего интересы нашей страны. Он также напомнил о положениях Уголовного кодекса России, позволяющих расследовать преступления в отношении иностранных граждан, а также нормах, устанавливающих ответственность за преступления против мира и безопасности человечества, вне зависимости от места совершения преступления.

«Все это помогает сегодня на практике при расследовании преступлений, совершенных в Донбассе и на Украине», - отметил Бастрыкин.

Глава ведомства напомнил, что Следственный комитет, проводя процессуальные действия по указанным делам, «действует на основании норм международного права и российского законодательства». А также напомнил о налаженном сотрудничестве с правоохранительными органами Донецкой и Луганской народных республик после их признания Российской Федерацией и заключенных межведомственных соглашений с генеральными прокуратурами республик.

«Мы договорились с прокуратурами (ДНР и ЛНР). Правосудие должно вершиться там», - подчеркнул Председатель СК России, напомнив, что Следственный комитет России уже передал 10 уголовных дел в указанные ведомства для дальнейшего направления в суды, и по одному из них в ЛНР уже состоялся обвинительный приговор.

Также Бастрыкин высказался о важности создания трибунала для расследования преступлений киевского режима, отметив, что это должен быть «трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир сегодня многополярен, и целый ряд международных организаций, БРИКС, СНГ, ШОС могли бы быть союзниками в этом вопросе».

Говоря в целом о существовании международных институтов, Председатель СК России отметил целесообразность их существования и на Востоке, отметив явный дисбаланс в связи с тем, что большинство таких организаций и институтов в настоящее время находится именно в западных странах.

В завершение выступления Председатель СК России подчеркнул, что послевоенное международное право - это величайшее достижение и «только его основополагающие принципы могут спасти миропорядок». Глава ведомства напомнил о предложении отказаться от примата международного права над национальным, которое было им озвучено еще в 2015 году.

При этом подчеркнул, что толку в нем нет, так как США, которые сами являются проводником идеи о приоритете норм международного права, в своем внутреннем законодательстве их блокируют, если это им невыгодно.