Четверть россиян заявили, что работают почти без выходных

Аналитики перечислили профессии, представители которых чаще всего работают сверхурочно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики перечислили профессии, представители которых чаще всего работают сверхурочно. Оказалось, что больше других перерабатывают медики, учителя, логисты, юристы и водители. Однако, как оказалось, хоть иногда, да задерживаются на работе целых 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

25% участников исследования заявили, что постоянно перерабатывают, трудятся целыми днями и почти без выходных.

«Я учитель, и наша работа находит нас даже в отпуске», - делится участница опроса.

«Я работаю из дома, и постоянно остаюсь на связи. От этого очень устаешь», - сетует другая.

Еще четверть респондентов говорят, что выходные у них, конечно, есть, но в будние дни на работе они задерживаются довольно часто. За этот вариант проголосовали 23% опрошенных.

«Люди сейчас по уши загружены работой. Новых работников не набирают, а нам, трудягам, приходится отдуваться за троих. Часто приходится оставаться после работы и доделывать то, что не успел», - рассказывает участник опроса.

Треть россиян говорят, что переработки для них не норма. Но порой и им приходится выходить во внеурочное время, жертвовать выходным или оставаться допоздна, но это скорее редкость.

А вот оставшаяся пятая часть россиян на работе не задерживается. 15% опрошенных говорят, что всегда уходят домой вовремя. Кому-то так жить позволяет небольшая нагрузка, а для кого-то это принципиальная позиция.

«Те, кто долго сидит на работе, работает неэффективно и тащит работодателя на дно», - делится своим мнением респондент.

«За такую маленькую зарплату как у меня, пусть говорят «спасибо», что вообще прихожу», - усмехается другой.

Оставшиеся 5% и вовсе отмечают, что зачастую уходят с работы раньше времени. Их начальство смотрит только на выполненную работу, и если ее удается завершить пораньше, то сидеть в офисе до вечера совсем не обязательно.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,2 тысячи человек.