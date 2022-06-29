«Комсомолка» раскрасила кроссовки в космической тематике в Музее космонавтики

В Музее космонавтики прошел урок космической кастомизации.

В этом году «Комсомолке» исполнилось 97 лет. Раздавала подарки и отмечала свой день рождения, ставшая уже Медиагруппой, Комсомольская правда в Музее космонавтики.

Давним клиентам и партнерам старейшей газеты и динамичного молодого сайта была организована эксклюзивная экскурсия по тайникам Музея, а после этого проведен урок космической кастомизации. Специально для этой цели из Петербурга к нам приехал один из лучших специалистов в этой области – Кирилл Едич (qwestcustoms). Компания Shopping Live подарила всем по паре белых кроссовок, которые партнеры Комсомолки и кастомизировали под свой уникальный вкус.

Праздник получился душевный, гости ушли довольные и с космическими вездеходами.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-исторических музеев мира. Он был открыт в апреле 1981 года в стилобате монумента «Покорителям космоса» на ВДНХ. Здесь представлены свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики: первые скафандры, первые искусственные спутники Земли; космические аппараты по изучению Луны и планет Солнечной системы. На сегодняшний день современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов, кинозала и конференц-зала.