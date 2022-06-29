Российское военно-историческое общество отправило на Донбасс более 20 тонн гуманитарной помощи

В коробках идут квадрокоптеры, бронежилеты, медикаменты и так далее

Чем дольше продолжается СВО, тем больше помощи требуется русским бойцам и мирным жителям. Именно поэтому Российское военно-историческое общество не прекращает масштабные поставки мирных грузов, которые помогают сохранить жизнь нашим бойцам: квадрокоптеров, шлемов, бронежилетов, самых современных медицинские принадлежностей и препаратов.

В коробках с желто-черной символикой РВИО на Донбасс идут также новые берцы, рубашки, подшлемники и другие личные вещи, необходимые бойцам. Даже сигаретные блоки.

Жителям освобожденных территорий точно так же, в крупных объемах, идет в помощь самый ценный груз — предметы первой необходимости, средства гигиены, антисептики, продовольствие и детские принадлежности (питание, памперсы и проч.). В условиях жары и перебоев с водой все это имеет критически важное значение.

Нужды жителей освобожденных территорий беспрерывно мониторят представительства РВИО в ДНР и ЛНР. Логистику организуют сотрудники исполнительной дирекции РВИО, которые и сопровождают грузы. Совокупно на Донбасс было доставлено более 20 тонн самых необходимых товаров. В ближайшее время к отправке готовятся еще несколько партий гуманитарной помощи.