«Это бомба»: 68-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Любовь Успенская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская уже не раз доказывала, что и на седьмом десятке можно выглядеть привлекательно и сексуально. Артистка отметила 68-летие, но остается в прекрасной форме. В ближайшее время звезда шансона собирается отправиться в отпуск. В соцсетях она устроила модное дефиле, продемонстрировав несколько купальников.

Вместе с дочкой Татьяной Плаксиной певица примерила несколько пляжных нарядов, в которых она будет щеголять на отдыхе.

- На днях мы уезжаем в небольшой семейный отпуск. Как вы думаете, что лучше взять с собой на море? Какие образы подошли бы лично вам? Какими аксессуарами их можно было бы разбавить? - посоветовалась Успенская с подписчиками.

Артистка отметила 68-летие, но остается в прекрасной форме. Фото: кадр видео.

Певица опубликовала видео, в котором она, словно модель по подиуму, вышагивает в полуобнаженном виде. Успенская продемонстрировала три закрытых купальника яркой расцветки и полупрозрачные пляжные накидки. Зрители пришли в восторг не столько от нарядов звезды, сколько от ее подтянутой фигуры. Многие отметили, что Любовь Залмановна затмила свою 32-летнюю дочь и перетянула все внимание на себя.

«Это бомба», «Какая у вас шикарная фигура», «Вы прекрасно выглядите», - пишут пользователи в комментариях к видео.

В соцсетях певица устроила модное дефиле, продемонстрировав несколько купальников. Фото: кадр видео.

Куда именно она собирается отправиться на отдых, Успенская не сообщила. В отпуск артистка поедет вместе с дочкой. В прошлом певица и ее наследница не очень ладили. Но теперь все разногласия остались в прошлом, и мать с дочерью живут душа в душу.

Успенская не скрывает, что раньше у Татьяны были проблемы с наркотиками. 32-летняя наследница звезды несколько раз лечилась от зависимости в реабилитационных клиниках. Татьяна уверяет, что ее специально подсадили на наркотики, чтобы тянуть деньги из звездной семьи. В невменяемом состоянии девушку заставляли говорить о матери ужасные вещи, а потом показывали эти записи в ток-шоу.

Певица опубликовала видео, в котором она, словно модель по подиуму, вышагивает в полуобнаженном виде. Фото: кадр видео.

Сейчас Татьяна помирилась с мамой и благодарна ей за заботу. Успенская и ее дочь начали жизнь с чистого листа. Плаксина прошла курс реабилитации и теперь здорова. Как и мама, Татьяна решила начать карьеру певицы.