«Пятёрочка» начислила накопленные баллы по программе лояльности

Списание и начисление баллов уже доступно более чем в 1500 магазинах, а на «Выручай-карты» начислены все накопленные с марта по июнь баллы за покупки в период перехода на новый процессинг.

Гостям торговой сети «Пятёрочка» не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Все действующие «Выручай-карты» продолжают работу в обычном режиме. Гостям в подключенных магазинах вновь стало доступно списание и начисление баллов по пластиковым «Выручай-картам». По-прежнему при предъявлении карты лояльности во время покупки начисляются баллы, применяются скидки на товары с промо-ценниками.

Новое программное обеспечение от российского разработчика уже установлено на кассах более чем в 1500 магазинах, и в ближайшее время планируется постепенное масштабирование на все магазины сети. Российская система Loymax будет работать на собственном оборудовании, что обеспечивает стабильность работы программы и надежную сохранность данных клиентов. Также это позволяет дорабатывать систему и внедрять новый функционал вне зависимости от ограничений рынка.