Власти Украины проговорились: Хотят депортировать собственное население

Гайдай озвучил инициативу ввести принудительную эвакуацию местных жителей из зоны боевых действий Фото: REUTERS

Происходящее в Лисичанске (город на северо-западе ЛНР, в настоящее время в стадии освобождения от нацистских властей Украины) натолкнуло Киев на новую возможность поизгаляться над собственными пока еще согражданами. Назначенный Киевом глава "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай озвучил инициативу ввести принудительную эвакуацию местных жителей из зоны боевых действий. Причем, в своем выступлении он не стесняется называть вещи своими настоящими именами.

- Были предложения определенных депутатов депортировать Лисичанск. Мы предложили им – пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей, - заявил этот деятель. Как тут не вспомнить, как американцы во время Второй Мировой интернировали абсолютно всех японцев, проживавших на то время в США, в специальные концлагеря. Без разбора, гражданами какой страны они являются.

Не исключено, что депутаты украинского парламента максимально быстро проголосуют данную инициативу. И население украинских городов будут буквально под дулами автоматов выселять из собственного жилья, чтобы отвезти неизвестно куда. Потому что ни финансовых, ни физических ресурсов для такого переезда у Украины нет. те же вояки ВСУ зачастую при отступлении мародерят мало-мальски пригодный для движения автотранспорт гражданских для собственной эвакуации. Задача украинских властей проста, как прямая палка – оставить российским войскам наступающим частям Народной милиции ЛДНР непригодную для жизни выжженную землю с абсолютной разрушенной инфраструктурой, чтобы при этом оставить возможность для себя обвинить в разрушениях Россию и ЛДНР, да еще при отсутствии свидетелей. Один в один с тактикой гитлеровцев при отступлении во время Великой Отечественной.

Примечательно, что эта инициатива возникла практически сразу после скандального для Украины и Западной Европы репортажа французских журналистов телеканала France 24 именно из Лисичанска, когда местные жители в открытую на камеру заявили, что они ждут "прихода российской армии" и "победы России", что "это украинская армия, а не российские военные обстреливает" их, и именно украинские военные "убивают наших детей".

Оставить местное население, которое лояльно России для украинских властей – это буквально нож в сердце. Одно дело показать, что население не хочет жить под "агрессором", и все, буквально, как один, решили (пусть и не по своей воле), что лучше скудная палатка в голой степи, чем свой дом на территории, освобожденной Россией. И совсем другое, когда, как в том же Мелитополе, после освобождения началась настоящая мирная жизнь, народ фланирует по улицам, работает, отдыхает, как и практически в любом российском городе. Никаких тебе повесток, мобилизаций, рейдов по отлову уклоняющихся от призыва в армию и прочих "прелестей" нынешней украинской жизни. Отдавать такой козырь спецпропаганды врагу Киев не хочет ни в коем случае и для достижения своих пропагандистских целей готов пожертвовать самим этим населением, как уже жертвует городами и их инфраструктурой.

Депортируй своих, чтобы чужие боялись? Зеленский и члены его команды совершенно точно не считают жителей того же Лисичанска своими и гражданами Украины в понимании Киева. И не исключено, что тот же Гайдай имел в виду не только "депортацию", но и последующее интернирование этой части населения. К тому же, "депортированные" из Украины на Украину жители городов и населенных пунктов зоны боевых действий, если их локально поселить в какой-нибудь лагерь, представляют собой определенный потенциал для мобилизации в армию и отправки на фронт. И пусть они только попытаются дезертировать из окопа или сдаться в плен, приставленные бойцы из нацистских подразделений заградотрядов, которые Киев активно использует на передовой, быстро "решат" эту проблему.

В общем, фантазия у украинских нациков работает так, что ни в каком здравом рассудке подобное придумать нельзя. И все направлено на достижение единственной цели – по максимуму оттянуть свой конец в тщетной надежде на приход им на помощь НАТО.