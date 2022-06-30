Ревнивец из мести поджег бывшую любовницу в поле под Москвой

Мужчину и женщину в реанимации спасают врачи

Из деревни под Шаховской (Московская область, на самой границе с Тверской) этим утром увезли в реанимацию двух человек. По предварительным данным, чтобы отомстить бывшей гражданской жене мужчина поджег ее и себя.

Как говорят близкие, отношения 33-летней Екатерины Воронцовой 54-летнего Бекбулсина Юсупова никто не мог бы назвать романтичными. Страсти кипели такие, что порой страшно становилось.

- Он ее ревновал жутко. Мог напиться и избить ее, из дома выгнать. Потом извинялся, конечно, но все повторялось, - рассказали корреспонденту kp.ru знакомые семьи.

Про Екатерину все говорят - спокойная, с отличным чувством юмора, привлекательная женщина. Мужчины таких любят. Работала в продуктовом на оптовой базе.

Бек - уроженец Узбекистана, в Подмосковье работал строителем. Всегда занят, весь в делах. Кто-то в сердцах называет его эгоистом: мол, вечно думал только о себе.

Как оказалось, не только.

По словам родственников, Екатерина от Бека ушла около года назад. Завела новые отношения. Но и с Беком продолжала общаться. Отношения были натянутые, а 29 июня и вовсе переросли в конфликт. По другим данным, парочка все-таки помирилась, но в какой-то момент якобы призналась, что у нее есть другой.

- Мы ездили по делам, встретились с Беком, они зачем-то опять начали разговоры про любовь, - рассказал корреспонденту kp.ru сын Екатерины Николай (имя изменено. Прим.автора). – Вечером она уехала к своему новому парню в Шаховскую, а утром я узнал, что она в больнице.

По предварительным данным, рано утром 30 июня Бек Усупов заявился к бывшей возлюбленной в Шаховскую. Причем не с пустыми руками. При себе у него была канистра с бензином.

Сам мужчина загорелся тоже - вероятно, огонь перекинулся на него случайно.

В итоге оба оказались в реанимации с тяжелейшими ожогами. За их жизнь сейчас продолжают бороться врачи.

13-летний сын Екатерины остается дома один и ждет вестей о состоянии мамы: спасут ли ее, пока неясно.

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