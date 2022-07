Kizaru эксклюзивно представит трек из нового альбома в VK Музыке

Пользователи ВКонтакте смогут получить голосовые сообщения от рэпера и шанс выиграть фирменный мерч

VK Музыка запускает чат-бота к выходу нового альбома Kizaru FIRST DAY OUT. Пользователи ВКонтакте смогут получить голосовые сообщения от рэпера и шанс выиграть фирменный мерч Haunted Family. А ещё — эксклюзивно слушать финальный трек альбома, месяц он будет доступен только в VK Музыке. Альбом выходит 1 июля.

Начать общение с ботом можно в официальной группе артиста ВКонтакте. Для активации достаточно написать что-нибудь чат-боту. Голосовые сообщения и видео от Kizaru будут приходить пользователям по мере прослушивания FIRST DAY OUT. Последний трек будет доступен только подписчикам VK Музыки.

FIRST DAY OUT — первый релиз после громкой коллаборации BANDANA I с Big Baby Tape, которая всего за 2 месяца набрала полмиллиарда прослушиваний и получила бриллиантовый статус.

VK Музыка регулярно поддерживает новые релизы. Ранее к выходу мини-альбома Welcome to the Internet группа Little Big и американский музыкант Oliver Tree устроили самую настоящую битву эмодзи-статусов в социальной сети. С фанатами в мессенджере ВКонтакте пообщалась Дора — к выходу нового альбома MISS она отправила пользователям голосовые сообщения.