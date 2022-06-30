В мире создали эффективную прививку от ВИЧ. Пока только обезьяннего

Сейчас ученые работают над дальнейшими способами улучшить вакцину. И считают, что благодаря их разработкам, будет возможно создание вакцина и для людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские молекулярные биологи создали вакцину, способную уничтожить даже следы опасной формы вируса иммунодефицита обезьян, и успешно проверили ее на макаках. Результаты их опытов были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Обычно современная генная терапия, на основе которой пытаются создать эффективную вакцину от ВИЧ, была направлена либо на стимуляцию иммунитета, чтобы он вырабатывал антитела к ВИЧ, либо на попытку уничтожить вирус. Но иммунитет зараженных сопротивлялся всем попыткам ему помочь.

Американские молекулярные генетики решили радикально поменять стратегию борьбы с вирусом. Они создали своеобразную приманку для вирусных частиц. Как объясняют ученые Мэтью Гардан и его коллега Мишель Фарзан, их разработка — это нечто среднее между антителами, что начинают вырабатывать больные ВИЧ спустя несколько лет после заражения, и главной мишенью вируса — молекулой CD4.

На основе этой разработки была создана вакцина против ВИЧ обезьян (ну да, они тоже им болеют, а откуда бы он взялся у нас?). Привив вакциной четырех макак-резусов, ученые попытались заразить их «обычной» разновидностью вируса иммунодефицита обезьян, а также его самой опасной разновидностью, SIVmac239. Этот вирус эволюционировал вместе с макаками на протяжении многих столетий, благодаря чему он идеально адаптирован для жизни в их организме. Поэтому его его почти невозможно подавить любыми существующими методами.

Но благодаря новой прививке все обезьяны оказались защищены от ВИЧ, несмотря на то, что ученые вводили в их организм очень большие дозы вируса. Примерно через полгода ученые повторили эксперимент, и только одна обезьяна стала жертвой вируса.

Сейчас ученые работают над дальнейшими способами улучшить вакцину. И считают, что благодаря их разработкам, будет возможно создание вакцина и для людей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Некоторые по-прежнему не понимают, чем ВИЧ отличается от СПИда

Сейчас в онлайн-кинотеатрах с большим успехом идет сериал «Нулевой пациент». Он рассказывает о событиях 1988 года, когда был обнаружен первый заболевший и в СССР возникла первая вспышка вируса иммунодефицита. 34 года назад это заболевание было мало изучено, эффективной терапии еще не существовало, поэтому люди сторонились ВИЧ-инфицированных.

Что мы знаем сегодня о ВИЧ: он годами может дремать в организме, а потом начинает активно размножаться. Когда организм начинает бороться с вирусом иммунодефицита и начинается все самое серьезное — инфекция переходит в хроническую стадии, постепенно истощая иммунитет. И на ослабленный организм набрасываются все новые заболевания. Измученный иммунитет уже не может с ними бороться и ВИЧ перетекает в конечную стадию — СПИД.

К сожалению, согласно уличному опросу людей разных возрастов, и сейчас многие не особенно понимаю, что такое ВИЧ. Правда, 80% орошенных все же знают, что СПИД — это финальная стадия ВИЧ. Но 12 процентов их не отличают друг от друга. Хуже того, 8% опрошенных считают, что ВИЧ передается воздушно-капельным путем и что такому человеку нужны отдельная ложка с вилкой (разумеется, это не так https://o-spide.ru/2021/как-не-передаётся-вич/).

- Важно понимать, что человек, живущий с ВИЧ, не равно болеющий СПИДом, - говорит врач-инфекционист Благотворительного Фонда «Дети+» Анастасия Патран. - СПИД — терминальная стадия болезни, во время которой развиваются состояния, которых не бывает у людей с нормальным иммунитетом. ВИЧ-инфекция передается половым путем, инфицирование может произойти через контакты с кровью зараженного и от матери к ребенку. На сегодня существует только один способ лечения - прием препаратов (антиретровирусная терапия - АРВТ). Благодаря этому подавляется репликация (копирование) вирусных частиц в клетках - так размножается ВИЧ. Но если их перестать принимать, то вирус опять начнет активно размножаться. К сожалению, пока не существует полного излечения, но на фоне постоянного приема АРВТ люди, живущие с ВИЧ, достигают так называемой «неопределяемой» вирусной нагрузки, когда количества вируса в крови благодаря терапии становится очень мало, и даже современные тест-системы не могут его определить. И человек, живущий с ВИЧ, перестает быть источником передачи вируса для своего полового партнера, если постоянно принимает АРВТ и имеет неопределяемую вирусную нагрузку в течение последних 6 месяцев.