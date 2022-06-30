«Бесконечный конструктор путешествий»: Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга, - о развитии туризма в современных условиях

Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач современной России. Последние годы показывают, что россияне с удовольствием путешествуют по собственной стране. Тем более, у нас есть что посмотреть… Причем здесь бесконечный конструктор путешествий? Рассказал в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ? ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ!

- Сергей Евгеньевич, на ПМЭФ прошла сессия «Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность регионов», в которой вы приняли самое активное участие. Подведите итоги сессии. Осознают ли регионы важность развития туризма на своих территориях?

- Да, только что сессия закончилась, мы были ее организатором и пригласили наших коллег к обсуждению текущей ситуации. Сейчас мы видим, что практически все регионы России делают ставку на развитие туризма, это было понятно из обсуждений, презентаций и выступлений участников сессии. А участвовали Москва, Нижний Новгород, регионы Северо-Западного федерального округа, а также представители ключевых компаний «Российские железные дороги», аэропорт Северной столицы - в общем, все, кто так или иначе связан с транспортом, с туризмом, с территориальным пространственным развитием регионов. Говорили о том, что туризм – это один из главных факторов и инвестиционного развития территории, и создания новых рабочих мест. Помимо всего прочего, туризм сейчас – это вклад в уровень и качество жизни, социальную стабильность и хорошее настроение. И это тоже немаловажный момент, который прозвучал во многих и обсуждениях.

Восемь регионов – Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области, Санкт-Петербург и республика Карелия – достигли договоренности с Федеральным агентством по туризму о том, что мы разработаем комплексный инфраструктурный мастер-план развития приоритетных туристских территорий по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург. Сегодня это главный путь туристов. Путешественники приезжают в Москву, как в транспортный хаб. Сами москвичи, жители московской агломерации, Центрального федерального округа, готовы путешествовать в Санкт-Петербург. Концепция туристского хаба работает и для Санкт-Петербурга – туристы приезжают в Санкт-Петербург и едут дальше в республику Карелия. В следующий раз приезжают в Санкт-Петербург и едут в Гатчину или в Выборг, или путешествуют по другим интересным местам Ленинградской области. Еще через поездку приезжают в Санкт-Петербург и едут в Псков, Новгород и т.д. Это бесконечный конструктор путешествий по нашему региону, который удалось запустить.

Сейчас он работает. Развивается новая туристская инфраструктура, туристские предложения, маршруты. Наша общая задача сделать этот процесс более системным. В том числе и с точки зрения инвестиций. Разработать для нашего главного туристского коридора из Москвы в Санкт-Петербург общий мастер-план. Что это? Понимание – вот здесь нужна еще гостиница, а в соседнем регионе нужен какой-то объект туристского интереса - развлекательный комплекс или зеленая стоянка для туристских автобусов. А в другой части этого маршрута не хватает питания – кафе или ресторана. А где-то должна быть инфраструктура для автотуристов – здесь можно остановиться, перекусить и поехать дальше, посетить какие-то интересные места.

- Правильно понимаю, что вы сейчас перечисляете те самые проблемные места и узкие точки, которые существуют на сегодня?

- С одной стороны, это проблемные точки, а с другой возможности для инвестиций.

До сих пор развитие туристской инфраструктуры происходило достаточно стихийно, совместно разработанный мастер-план позволит это сделать системно. Это главный трек, который мы сегодня обсуждали. Санкт-Петербург – национальный туристский хаб на северо-западе страны, на маршрутах Серебряного ожерелья России. У нас есть туристский коридор, восемь регионов, каждый из которых обладает фантастическим туристским потенциалом и уже готовыми предложениями для путешествий. Северо-запад страны становится единой туристской макротерриторией. Возвращаясь чуть назад, мы говорили о бесконечном «конструкторе путешествий». Чтобы он работал, мы должны сформировать ответы на все вопросы сегодняшних туристов – российских и зарубежных. Что должно быть сделано, как это должно быть удобно и комфортно, а, главное, почему это интересно и в следующий раз - что можно увидеть еще.

РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ

- Сконцентрируем свое внимание на Петербурге. Не секрет, что Петербург – одна из главных жемчужин нашей страны, один из ключевых туристических центров. Как в 2022 году туристическая отрасль Петербурга отвечает на новые вызовы? Какие прогнозы у вас есть по восстановлению турпотока?

- В прошлом году Мы активно продвигали новую туристскую географию Санкт-Петербурга: новые предложения, новый взгляд на город, новые маршруты. Несмотря на пандемию, это сработало. Количество российских гостей было даже чуть больше, чем до пандемии. Напомню, 2019 год – 10,5 миллионов гостей города, из них 5,5 миллионов российских туристов, 5 миллионов иностранных. В 2021 году российских туристов было 5,8 миллионов, а иностранных всего 250 тысяч. Понятно, что пандемия была во всем мире, международный туризм остановился, но у нас было авиасообщение с арабскими странами, к нам также приезжали туристы из Индии и это очень хороший задел на будущее.

Туризм – это вообще уникальный вид экспорта, если говорить экономическими терминами. Потому что туристы приезжают в наш город, оставляют здесь деньги, получают приятные впечатления, возвращаются обратно и хотят еще раз приехать в Санкт-Петербург. 86% туристов оценили уровень гостеприимства в городе в прошлом году, как высокий или очень высокий. Это была самая, может быть, главная задача прошлого года – чтобы туристская инфраструктура в Санкт-Петербурге оставалась гостеприимной, высокого качества, чтобы несмотря на все проблемы пандемии гости были довольны, чтобы всем было комфортно, вне зависимости от бюджета, от форматов путешествия. У нас самый высокий в России профессиональный уровень работников сферы гостеприимства. И они смогли сохранить репутацию гостеприимного города, где качественные туристские услуги, комфортно, удобно и очень интересно. Как итог, 74% гостей в прошлом году, сказали, что они готовы еще раз приехать в Санкт-Петербург.

Сейчас нам нужно реализовать этот спрос. Развиваем активно новую туристскую географию. Слава богу, пандемия отступила и дала нам возможность наконец активизировать событийную, культурную жизнь, новые предложения, новые локации. Развивается Кронштадт – жемчужина туристского Санкт-Петербурга. Проект «остров Фортов» посещаем, интересен и жителям города, и гостям. Мы понимаем, что только те места, которые нравятся нам самим, привлекают наших гостей. Основное туристское предложение в этом году – почувствуй себя петербуржцем. Пусть ненадолго. Поучаствуй в наших событиях, отпразднуй с нами праздники, посмотри наши интересные места, маршруты и приезжай опять. И это работает. Общественные пространства становятся новыми туристскими магнитами города: «Новая Голландия», «Севкабельпорт», «Ленполиграфмаш», «Никольские ряды», «Гостиный двор», район «Лахта Центра». Это новый туристский Санкт-Петербург, дополняющий классический.

Музей под открытым небом? Да, конечно. Но Санкт-Петербург – это город, где все время что-то происходит, реализуются авторские экскурсии, артпроекты, например, в ЦВЗ «Манеж» проходят модные и фантастические интересные выставки. На майские праздники, когда мы провели торжественное праздничное открытие летнего туристского сезона и очень торжественно прошел наш главный праздник – День Победы – мы увидели больше 500 тысяч гостей в городе. Это был очень хороший показатель. Средняя загрузка гостиниц была 76%, во многих гостиницах доходило до 100% и выше. Очень хороший старт. Сейчас нам важно не сбавлять темпы, все время выдавать новые причины и предложения приехать в Санкт-Петербург.

ИНОСТРАНЦЕВ ЖДУТ И ПРИГЛАШАЮТ

- По поводу иностранцев… Вы уже сказали, что в последнее время их было мало в Петербурге в силу пандемии. Сейчас ситуация не улучшается, как мне кажется, потому что отношения к нашей стране в Европе не самое лучшее. Рассчитываете ли вы на иностранных туристов?

- Мы их ждем и приглашаем. Город открыт для них. На нашей сессии выступали представители Ближнего Востока, Индии, которые говорили об очень больших возможностях развития туризма из своих стран, стран Персидского залива, из Ирана, Азиатско-Тихоокеанского региона. Разумеется, когда у них ситуация с пандемией успокоится. Интерес есть. Мало информации. Конечно, санкционное давление нарушило логистику с Европой, но даже из Европы есть запросы – из Франции, из Испании туристские компании интересуются, можно ли приехать в Санкт-Петербург, как это сделать - через пересадки или напрямик? Сейчас наша задача – дать им информацию о всех туристических возможностях и предложениях Санкт-Петербурга.

Поэтому мы запланировали в этом году с Москвой и Ростуризмом совместную информационную компанию «Санкт-Петербург-Москва. Два города - миллион впечатлений». Сначала проведем ее в странах СНГ – это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь. В прошлом году средний чек таких туристов в Петербурге составил 63 тысячи рублей за поездку, включая траты на гостиницы, кафе, транспорт. Они выбирали достаточно высокий уровень размещения, приезжали семьями и на долгий срок, это выгодные гости для нас. Мы будем работать с этими странами и уже спланировали конкретную целую серию разных мероприятий. Мы будем работать с большим Ближним Востоком, Индией, Китаем. Точнее, мы уже это делаем – с китайскими коллегами мы очень активно общаемся. Понимая, что это сработает, когда пандемия позволит китайским гражданам выезжать в турпоездки из КНР. И страны Латинской Америки. Как правило, эти информационные компании не срабатывают быстро, поэтому мы начинаем сейчас, в расчете, что к концу года, когда у нас традиционно становилось меньше российских туристов, но их замещали иностранные, мы сможем отработать с этими странами.

Напомню, что уже с упоминавшимся в 2019 году, до пандемии, из половины иностранных туристов (половина российских, половина иностранных гостей) – 60% из них были из стран, которые сейчас не присоединились к санкциям. Это Китай, Индия, ну и все перечисленные. При этом из азиатских стран выезд за рубеж до пандемии каждый год увеличивался на 10-15%. То есть, мы получали всего 1% от растущего глобального рынка путешествий граждан из перечисленных стран. Нам нужно с ними работать больше. Только что они говорили, что они готовы к этому, им тоже нужно оживлять сферу туризма, их граждане говорят – если мы хорошо отдыхаем, то мы хорошо работаем – поэтому они очень заинтересованы в развитии туризма. Но у них сейчас очень мало информации о текущей ситуации, туристских возможностях и предложениях. Мы вот сейчас как раз с федеральным агентством по туризму и с Москвой обсудили, как мы все это будем делать. У нас есть и четкий согласованный план. Будем работать.

БЮДЖЕТ ГОРОДА УЖЕ ОКУПИЛ ВЛОЖЕНИЯ В ТУРИНДУСТРИЮ

- Слышал, что в Петербурге разработаны беспрецедентные меры поддержки туристической отрасли. Что они из себя представляют?

- Так их охарактеризовала Зарина Догузова, глава Ростуризма и большой друг Санкт-Петербурга. Это решение было принято нашим Губернатором, Александром Дмитриевичем Бегловым, сразу как пандемия остановила туризм во всем мире. Наш город это почувствовал одним из первых во время первой волны пандемии. Нам было поручено разработать комплексную систему мер поддержки всей сферы гостеприимства нашего города, как системообразующей, от которой зависит и имидж, и репутация города, и доходы городской экономики. Костяк основной отрасли сохранился. 109 тысяч человек в прошлом году были постоянно заняты в индустрии гостеприимства города и это несмотря на все сложности пандемии. А в целом 400 тысяч работающих петербуржцев, по экспертным исследованиям, так или иначе своими доходами связаны с туризмом. Условно говоря, химчистка работает на гостиницу, и если гостиница остановилась, то и у химчистки нет заказов. Или общественное питание - производители продуктов поставляют в гостиницы большое количество своей продукции – если нет туристов, то и поставлять некому. 10,5 миллионов гостей в 2019 году потратили свои деньги в городе в абсолютно разных сферах – от транспорта до учреждений культуры и т.д. И когда пандемия пришла, она показала высокую значимость сферы туризма.

Поэтому меры поддержки были приняты комплексно. Были займы, освобождения от аренды городского имущества, отменены все региональные налоги для предприятий индустрии гостеприимства. Разумеется, те налоги, которые город в рамках своего законодательства может регулировать. Это было сделано в 2020 году, это было сделано в 2021 году, и сейчас в связи с санкционным давлением, губернатор и правительство города и на третий год продлили поддержку всех предприятия сферы гостеприимства – гостиниц, санаториев, выставочных учреждений. Это было сделано для того, чтобы организации, пострадавшие от пандемии и отсутствия иностранных туристов, - а все-таки, Санкт-Петербург больше всех привлекал именно иностранных туристов, -сохранили возможность развиваться. Сейчас наша задача укрепить лидирующие позиции на внутреннем туристском рынке, а в дальнейшем и на международных.

Я уже говорил, что в 2021 году 234 миллиарда рублей туристы потратили в нашем городе, 26 миллиардов – это поступление в городской бюджет. 50 разных отраслей так или иначе связаны с туризмом. То есть, туризм вернул нам те льготы и затраты в макроэкономическом смысле, на которые город пошел. И сейчас городская индустрия гостеприимства качественно и полностью работает. Я надеюсь, это позволит экономику и других отраслей разогнать. И репутации Петербурга как открытого современного динамично развивающегося города это пойдет на пользу.