Владимира Мау, ректор РАНХиГС. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Органы ФСБ и МВД России продолжают расследовать уголовное дело, о котором стало известно после ареста в конце прошлого года директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица. Теперь ясно: на скамью подсудимых попадут не только его подчиненные Барцица, что обвиняются в хищениях бюджетных средств в особо крупном мошенничестве, но и его непосредственный руководитель - ректор РАНХиГС Владимир Мау.

- Сотрудники МВД России продолжают проводить следственные действия, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски у ректора РАНХиГС Владимира Мау и сотрудников вуза. С ними были проведены следственные действия, - говорится в сообщении МВД России.

Но следствие началось даже не в прошлом году. С момента, как студентам РАНХиГС дали неверное расписание с лекциями по незнакомым адресам. Никаких там лекций и педагогов РАНХиГС они конечно не нашли. Позже выяснится, в РАНХиГС, который в былые годы занимался повышением квалификации сотрудников и руководителей предприятий развил преступную схему, что позволяла ежегодно похищать из бюджета десятки миллионов рублей.

Профессорско-преподавательский и административный персонал РАНХиГС множил фиктивные договора по организации дополнительного образования, переподготовке сотрудников, с существующими только на бумаге педагогами. В преступную схему также были вовлечены также и реальные педагоги, что должны были заниматься со студентами. Они получали за часы лекций и переработку дополнительные выплаты и премии, но большую часть денег обналичивали и приносили в деканат.

Эта схема работала много лет в разных филиалах академии по всей стране. Похожие задержания уже прошли в Екатеринбурге, Челябинске и Кургане.

По делу проходит декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина, которой вменяют хищение денег путем трудоустройства РАНХиГС фиктивных сотрудников, обвинения в мошенничестве предъявлено бывшей замглавы Сбербанка и замминистра просвещения Марине Раковой, бывшему замдиректору Фонда новых форм развития образования Евгению Заку и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву. Они также зарабатывали на разных программах по повышению квалификации РАНХиГС для своих сотрудников.

По данным следствия, схема РАНХиГС так понравилась Раковой, что по подложным договорам в Минпросвещение ей за год было «трудоустроено сразу 12 «мертвых душ».

Понятно, что Барциц с Лариной не могли самостоятельно арендовать помещения для занятий и заключать договора с фигурантами уголовного дела из Минопросвещения через голову Мау. Сейчас защитники создателей «мертвых душ» стали активно распространять информацию, что под следствие попали юристы-участники разработки Конституции России образца 1993 года…

Но правда тут только в том, что Мау действительно считается одним из авторов экономических реформ Ельцина и завсегдатаем гайдаровских форумов.