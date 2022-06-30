В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау проводятся следственные действия

Ректор РАНХиГС Владимир Мау задержан, ему предъявили обвинение. Фото: ЧЕРНЫШОВ Виктор.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау стал фигурантом уголовного дела, в отношении него проводятся следственные действия. Об этом в четверг 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что Мау задержан, он проходит по делу о мошенничестве, возбужденном ранее в отношении бывшего заместителя главы Министерства просвещения Марины Раковой.

Напомним, история мошенничества берет свое начало в 2019 году. Тогда, будучи замминстра просвещения, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств по госконтракту на проект «Учитель будущего» в сумме 150 миллионов рублей. Однако при проверке были выявлены признаки фальсификации отчетных документов.

Ракова пыталась скрыться от следствия, она не явилась на допрос, не пришла на работу и не отвечала на звонки.

Позднее Министерство внутренних дел РФ установило, что в рамках одного из эпизодов в деле бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, в Институте общественных наук РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 человек.

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