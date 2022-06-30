Путин - Алиеву: Всё у нас двигается

Президенты России и Азербайджана встретились в Ашхабаде Фото: REUTERS

В четверг, 29 июня, уже в ночи, на полях шестого Каспийского саммита в Ашхабаде Владимир Путин пообщался с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вот - кратко - о чем говорили лидеры государств.

Путин:

… - Наши отношения находятся в очень хорошем состоянии. Всё, о чём мы договаривались, исполняется. Товарооборот растёт. В прошлом году он вырос на 16 с лишним процентов, за первые три месяца текущего года, по нашей статистике, где-то 5,5 процента увеличение, то есть, продолжается уверенный рост.

Политические контакты. Совсем недавно был наш Министр иностранных дел, спасибо, что нашли время его принять. Готовятся визиты нашего Председателя Правительства и Председателя Государственной Думы.

Но самое главное – это реализация наших планов, точнее, нашего совместного плана (речь о российско-азербайджанском сотрудничестве) до 2024 года. Всё у нас двигается.

Конечно, есть вопросы региональной безопасности, в том числе и прежде всего связанные с карабахским урегулированием. Мы с Вами об этом говорили, и сейчас будет возможность ещё поговорить на эту тему.

Хотел бы особо поблагодарить Вас за те идеи, которые Вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда. Он был деловым в самом высоком смысле этого слова, коллеги высказали много интересных предложений по развитию регионального сотрудничества.

Поэтому, в любом случае наша встреча уже пошла на пользу, и двусторонние отношения получат дополнительный импульс от нашей двусторонней беседы сейчас.

Алиев:

Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я очень рад нашей новой встрече. Встретиться с Вами всегда очень важно для наших отношений, и уверен, что эта встреча также будет способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами.

Вы отметили очень важный момент для двустороннего сотрудничества и в рамках «каспийской пятёрки», и в рамках двустороннего формата: с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, развитие отношений в плане промышленной кооперации, отношений в транспортной сфере, в энергетической сфере.

И конечно, сегодня будет ещё возможность поговорить о ситуации в рамках региональной проблематики и урегулирования региональных конфликтов.

Поэтому надеюсь на то, что наши отношения и в будущем будут успешно развиваться. Как Вы отметили, недавно был визит представителя Российской Федерации высокого уровня в Азербайджан – Министра иностранных дел. Мы уверены, что отношения между Россией и Азербайджаном будут успешно развиваться на благо наших стран и народов.