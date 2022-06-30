Правительство увеличило максимальный размер выплат по социальному контракту

Премьер Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимальных выплат по социальному контракту. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 1 июля максимальный размер единовременных выплат по социальному контракту увеличится. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Теперь россияне, находящиеся в трудном финансовом положении и заключившие с государством социальный контракт, смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса и до 200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства. Как рассказал Мишустин, в правительстве рассчитывают, что всего в этом году будет заключено почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности и еще около 40 тысяч - на развитие хозяйства.

- А значит, еще больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя, - заметил Мишустин.

Понятие социальный контракт появилось в 2013 году. Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода. При социальном контракте человек, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты. Нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками.

Премьер также рассказал, что правительство подготовило законопроект, облегчающий ввод сельхозземель в оборот.

- Сейчас по стране тысячи участков либо заброшены, либо используются с другими целями, - заметил премьер.

По его словам, подготовленные поправки позволят быстрее сменить правообладателей таких земель. В законопроекте предусмотрены меры, которые не позволят недобросовестным предпринимателям переоформлять эти участки на третьих лиц или предлагать их в качестве залога, чтобы уходить от ответственности за нецелевое использование.

- Уточняется механизм, регулирующий порядок продажи подобных участков на публичных торгах, сокращается срок, по истечении которого они должны быть проведены. Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность использования сельхозземель, - сказал Мишустин.

На заседании кабмина также обсуждали развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность. Как отметил Михаил Мишустин, Россия с избытком обеспечивает себя основными продуктами питания, в том числе растительным маслом, зерном, рыбой, мясом, сахаром. По данным Минсельхоза, к 29 июня аграрии собрали 1,2 млн тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, уборочные работы проходят в штатном режиме.

- Рассчитываем на достойные показатели по всем основным сельскохозяйственным культурам, - заметил министр.