На Москву надвигается сибирская жара

Москвичей ждут жаркие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу рабочей недели в столице и области царившая всю неделю 30-градусная жара слегка ослабела. Наконец комфортное лето, оживились москвичи. 24 – 27 градусов, ветерок, солнце – просто эталонная летняя погода. Но не долго радовались. Уже в эти выходные по прогнозам столбики термометров на метеостанциях столицы зашкалят за 30 градусов. В Москву возвращается жара.

- На самом деле, в предстоящие выходные у нас ожидается благоприятная для отдыха погода, - поправила нас главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио «Комсомольская правда». – Да, в субботу в Москве 27 – 29 градусов, в воскресенье даже 30 – 32. В условиях города это ощущается как очень жарко. Тем более, и ночи становятся теплее, чем были (в мегаполисе – около 20 градусов, - прим. Ред.). Но при этом над столичным регионом царит арктический антициклон, и воздух к нам поступает пусть и раскаленный, но сухой. И дует довольно ощутимый ветерок. Это значительно комфортнее, чем если бы влажность была ближе к норме – 66 – 70%. Такую влажную жару называют тропической. И переносить ее значительно тяжелее, чем сухой зной. Но термин «тропическая жара» есть, а типичную для нашего климата летнюю погоду никак не назвали. Я предлагаю ввести термин «сибирская жара».

Несмотря на долгую раскачку, лето в столице пока идет с превышением температурных норм. Июнь оказался почти на два градуса теплее обычного. Зато осадков выпало вполовину меньше положенного. Синоптики центра Фобос считают, что в июле тенденция продолжится и нас ждет жаркий, особенно в первой декаде, но скупой на дожди месяц.