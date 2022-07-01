Экология не должна быть экономной

Несколько крупных парков создали буквально с нуля. Фото: Наталья ФЕОКТИСТОВА/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В начале 2010-х годов, когда вопрос расширения Москвы только прорабатывался, для передачи городу искали малонаселенные территории Подмосковья. Так и сложился выбор: 235 тысяч человек, всего два городских округа - Троицкий и Щербинский. Остальное - леса, поля, дачные поселки.

Тем не менее бережное отношение к природе стало одним из главных условий развития территорий. С 2012 года здесь благоустроено 55 парков и скверов. Несколько крупных парков - с нуля: «Филатов Луг» в Московском, спортивный парк «Красная Пахра» в Краснопахорском, парк «Сосны» в Новофедоровском, детский парк «Ручеек» в Марушкинском, парковая зона «Барыши» в Щербинке.

К 2035 году число парковых зон увеличится до 86. Под эти цели выделено около 12 га земли. Для каждой территории разрабатывается концепция развития. Планируется создавать прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские и спортивные парки и даже археологический, зоологический и сельскохозяйственный.

Один только Ульяновский лесопарк и Мещерский лес, где до сих пор можно встретить реликтовые деревья, чего стоят! 30 километров Лесопаркового защитного пояса столицы - это и есть Новая Москва.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Музей в шаговой доступности

«Духовной пищи» много не бывает.

Поэтому к имеющимся достопримечательностям добавляют новые.

Таким будет самое крупное в России музейное фондохранилище в Коммунарке. Фото: stroi.mos.ru

Дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, самые современные многофункциональные медиакомплексы строятся и приводятся в порядок повсеместно - власти решили не оставлять новых москвичей без услуг, доступных в столице. Еще в ходе реконструкции поселений в них приезжали мобильные библиотеки, поликлиники на колесах, автолавки и даже портативный планетарий. Но есть и мегапроекты. В ТиНАО разместятся фонды 19 московских и четырех федеральных музеев, в том числе Третьяковской галереи.

Фото: stroi.mos.ru

Один из крупнейших инновационных кластеров России - ИЦ «Сколково» - один из центров притяжения в Новую Москву молодых, амбициозных и образованных. В прошлом году количество участников центра превысило 2300. Выручка от деятельности компаний составила 100,9 миллиарда рублей. Здесь создано 36,7 тысячи рабочих мест.

ЗАВТРА ТУРИСТА

Новый центр притяжения путешественников

Есть что посмотреть: 372 объекта культурного наследия.

Усадьба Остафьево. Фото: vk.com/ostafyevomuseum

Новая Москва гордится в первую очередь усадьбами: Остафьево, Валуево, Вороново, Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева полоса, Крекшино и другие. Частично музеи и памятники уже отреставрированы, другие ждет обновление. Согласно Генплану, утвержденному в 2017 году, на их базе со временем планируется создать историко-культурные и туристическо-рекреационные центры.

ЦИТАТА

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН:

- В ближайшие годы и даже десятилетия Новая Москва будет оставаться крупнейшей территорией комплексного развития не только в нашем городе, но и в России.