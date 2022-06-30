Платные трассы «разгонят» до 150 километров?

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. Фото: ГУОБДД МВД России.

Накануне дня Дня образования Госавтоинспекции, которое отмечается 3 июля, начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников принял участие в пресс-конференции, где рассказал об успехах в деле повышения безопасности на дорогах.

СМЕРТНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

По итогам 5 месяцев 2022 года в России зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 8,2% (41,9 тыс. происшествий), числа погибших в них людей на 3,1% (4 467 чел.) и раненых на 8,5% (53 101чел.). Уменьшилось количество ДТП по причине наезда на пешеходов на 8,3% (11,6 тыс. происшествий), однако число погибших в них людей возросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1% (1 092 чел.), а раненых, наоборот, уменьшилось на 9,4% (10 951 чел.).

Сократилось количество ДТП с участием детей на 3,1% (5 153), число погибших на 13,4% (162) и раненых на 2,8% (5 597). Отмечается сокращение выездов на встречную полосу на 9,7% (3989), числа погибших на 4,2% (1287 чел.) и раненых на 9,6% (6995 чел.) в таких ДТП.

Основными причинами автоаварий стали выезд на полосу встречного движения, нарушение требований сигнала светофора, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, правил обгона, неправильный выбор дистанции.

Снижается количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения – таких происшествий зарегистрировано на 19,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (всего 3,9 тыс. происшествий). Число погибших в таких ДТП уменьшилось на 32,7% (всего 776 человек) и раненых в них людей на 18,7% (всего 5 428 человек). С начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли свыше 221,5 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, из которых более 25,8 тысяч отнесено к уголовной юрисдикции.

Михаил Черников сообщил, что по итогам прошлого года достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фактическое значение транспортного риска (число погибших в ДТП в расчете на 10 тыс. транспортных средств) составило 2,47 при плановом значении 2,57. Социальный риск (число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения) сравнялся с плановым значением в 10,2.

КАК СНИЗИТЬ АГРЕССИЮ?

Особо отметим, создавая условия для снижения смертности на дорогах Госавтоинспекция не выступает против ограничения скоростного режима.

«Качество и обустройство дорожной сети показывают, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать в соответствии с решением собственников или владельцев автомобильных дорог», - сообщил Михаил Черников.

Начальник Госавтоинспекции напомнил, что инициатива повышения скорости на отдельных категориях автомобильных дорог со 110 км/ч до 130 км/ч принадлежит МВД. При этом после увеличения скоростного порога аварийность на данных участках дорог не выросла. Поскольку пропускная способность дорог увеличилась, и агрессия водителей уходит.

Также, по словам главы Госавтоинспекции МВД России, продолжается развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД. На сегодняшний день в стране сейчас работают 23,4 тысячи камер фото- видеофиксации - передвижных и стационарных. С их помощью с начала года вынесено 60 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, - это 88,1% от общего числа штрафов. Анализ эффективности применения комплексов свидетельствует, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий. Ежегодно в результате работы систем фото- видеофиксации на дорогах страны ликвидируются 1,5 тыс. аварийно-опасных участков.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВА ДОРАБОТАЮТ

Говоря о регистрационно-экзаменационной работе подразделений ГИБДД, Михаил Черников сообщил, что только за прошедший год по экзаменационному направлению оказано 6,5 млн госуслуг населению, а по регистрационному – ещё 14,4 млн. При этом средний уровень удовлетворённости граждан качеством государственных услуг по этим направления деятельности Госавтоинспекции составил 96,7%.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которым смогут воспользоваться участники дорожного движения», - уточнил главы ГИБДД России. Для этого необходимо будет внести поправки в правила дорожного движения.

Руководитель российской Госавтоинспекции напомнил, что чуть более года назад вступили в силу изменения правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. По его словам, начатая 1 апреля 2021 года реформа оценки навыков кандидатов в водители исключительно в условиях дорожного движения, без заранее определенного маршрута, дает первые результаты. Предварительные итоги текущего года свидетельствуют о снижении всех основных показателей аварийности по вине начинающих водителей. В значительной мере, на 23,1%, сократилось число погибших в таких ДТП (всего погибли 163 человека). Общее число ДТП, совершенных по вине начинающих водителей, уменьшилось на 6,7% (всего 2398 ДТП) и на 6,6% сократилось число раненых (всего ранено 3421).