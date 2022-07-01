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В мире1 июля 2022 5:19

Против течения: Российская топ-модель возвращается в Москву из Нью-Йорка

Кира Дихтяр уверена, что в России открылись широчайшие возможности для бизнеса
Юрий МАЙБОРОДА
По мнению Дихтяр, главную ответственность за конфликт на Украине несут Соединенные Штаты

По мнению Дихтяр, главную ответственность за конфликт на Украине несут Соединенные Штаты

Фото: EAST NEWS

В то время как западные компании в попытках уязвить Россию заявляют о прекращении деятельности в стране, 33-летняя нью-йоркская супермодель Кира Дихтяр российского происхождения решила вернуться на родину и организовать замещение товаров известных брендов одежды недорогими копиями.

По мнению модели, после ухода с российского рынка известных компаний, открылись широчайшие возможности для ведения бизнеса в стране, а полки магазинов H&M, Zara и других «беглецов» просто ждут, чтобы их заполнили.

– Рынок огромен. Подумайте об этом: 150 миллионам человек нужно что-то носит, а многие бренды с российского рынка решили уйти. – заявила Дихтяр в разговоре с журналистами.

Она также рассказала, что пока ее компания, которая займется изготовлением копий популярных брендов одежды, еще не готова и находится в процессе создания. Кроме того, придется поработать над изменением дизайна продукции, чтобы не получить обвинений в нарушении авторских прав.

По мнению Дихтяр, главную ответственность за конфликт на Украине несут Соединенные Штаты, буквально накачивающие Незалежную оружием и подталкивающие ее к продлению агонии.

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