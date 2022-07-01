По мнению Дихтяр, главную ответственность за конфликт на Украине несут Соединенные Штаты Фото: EAST NEWS

В то время как западные компании в попытках уязвить Россию заявляют о прекращении деятельности в стране, 33-летняя нью-йоркская супермодель Кира Дихтяр российского происхождения решила вернуться на родину и организовать замещение товаров известных брендов одежды недорогими копиями.

По мнению модели, после ухода с российского рынка известных компаний, открылись широчайшие возможности для ведения бизнеса в стране, а полки магазинов H&M, Zara и других «беглецов» просто ждут, чтобы их заполнили.

– Рынок огромен. Подумайте об этом: 150 миллионам человек нужно что-то носит, а многие бренды с российского рынка решили уйти. – заявила Дихтяр в разговоре с журналистами.

Она также рассказала, что пока ее компания, которая займется изготовлением копий популярных брендов одежды, еще не готова и находится в процессе создания. Кроме того, придется поработать над изменением дизайна продукции, чтобы не получить обвинений в нарушении авторских прав.

По мнению Дихтяр, главную ответственность за конфликт на Украине несут Соединенные Штаты, буквально накачивающие Незалежную оружием и подталкивающие ее к продлению агонии.