Персонал британских больниц получил новые инструкции: «Менять белье только в случае острой необходимости»

Двойной дефицит обеспечили брекзит и последствия пандемии COVID-19 Фото: REUTERS

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) направила ряду больниц предписание менять белье только в случае острой необходимости.

В сообщении, полученными лечебными учреждениями, говорится: «Пожалуйста, следуйте рекомендациям центров по профилактике и контролю инфекций, но меняйте белье только в случае необходимости. Всегда меняйте постельное белье после выписки пациента, но по возможности не меняйте его ежедневно пациентам, находящимся на стационарном лечении».

Причина столь необычного предписания – отсутствие на рынке средств для стирки, а также нехватка рабочей силы в сетях прачечных, обслуживающих подразделения NHS.

Двойной дефицит обеспечили брекзит и последствия пандемии COVID-19 – нарушились цепочки поставок и процессы трудовой миграции: из 24000 рабочих мест в сетях прачечных, сейчас вакантными остаются более 20000.

Усугубляет проблему и все более ощущаемый дефицит с поставками собственно постельного белья. NHS просит больницы не закупать его сейчас большими партиями, дабы еще больше не усугубить проблему.